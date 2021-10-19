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İngiltere’de yeni varyant tespit edildi

İngiltere’de bilim insanları, ülkede Covid-19 vakalarının artmasından sorumlu olan ve dünyada baskın tür haline gelen Delta varyantından daha bulaşıcı olabilen yeni bir varyantı izlediklerini açıkladı. AY.4.2 adı verilen varyantın halihazırda Birleşik Krallık vakalarının neredeyse yüzde 10'unu oluşturduğu belirtilirken, Cambridge'deki Wellcome Sanger Enstitüsü'nde Covid-19 Genomik Girişimi direktörü Jeffrey Barrett ve University College London Genetik Enstitüsü müdürü Francois Balloux, AY.4.2'nin dünyada baskın tür olan Delta varyantından yüzde 10 ila 15 daha bulaşıcı göründüğünü söyledi.

19 Ekim 2021 Salı 17:25
641 Okunma
İngiltere’de yeni varyant tespit edildi
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İngiltere’de bilim insanları Delta varyantından daha bulaşıcı olabileceğini açıkladıkları yeni bir varyantı izlediklerini duyurdu.

AY.4.2 adı verilen yeni varyantın, İngiltere’de son dönemde artan corona virüs vakalarından sorumlu olduğunu aktaran bilim insanları, ülkedeki vakaların yüzde 10’unun Delta varyantının soyundan gelen yeni varyant olduğunu aktardı.

Varyant ile ilgili açıklamada bulunan Cambridge'deki Wellcome Sanger Enstitüsü'nde Covid-19 Genomik Girişimi direktörü Jeffrey Barrett ve University College London Genetik Enstitüsü müdürü Francois Balloux, AY.4.2'nin dünya çapında Covid-19 vakalarında baskın hale gelen orijinal Delta varyantından yüzde 10 ila 15 daha bulaşıcı göründüğünü söyledi.

‘ÖN KANITLAR DOĞRULANIRSA, GÖRÜLEN EN BULAŞICI VARYANT’

Balloux, ön kanıtlar doğrulanırsa, AY.4.2'nin pandeminin başlamasından bu yana en bulaşıcı corona virüs türü olabileceğini söylerken, “Ancak bu aşamada dikkatli olmamız gerekiyor. Britanya varyantın bu şekilde çıkış yaptığı tek ülke ve artmasının şansa bağlı bir demografik olay olduğunu yine de göz ardı edemem" diye konuştu.

University College London Genetik Enstitüsü müdürü Francois Balloux, “AY.4.2, muhtemelen 'Soruşturma Altındaki Varyant' rütbesine yükseltilebilir” derken, “Bu noktada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ona adlandırma sistemi altında bir Yunan harfi atayacaktır” diye konuştu.

VAKA SAYISI SON BİR HAFTADA YÜZDE 16 ARTTI 

İngiltere geçtiğimiz Pazartesi günü, Temmuz ayından bu yana en yüksek sayı olan 49 bin 156 yeni vaka açıklarken, ülkede son yedi gündeki vaka sayısı ortalaması, önceki haftaya göre yüzde 16 daha yüksek seyretti.

Başbakan Boris Johnson’ın sözcüsü, "Açıkçası vakaları yakından takip edeceğiz" derken, “Önümüzdeki ayların zorlu olacağını her zaman biliyorduk. Aşı programı, yeni tedaviler, testler ve halk sağlığı tavsiyeleriyle birlikte ilk savunma hattımız olmaya devam edecek” diye konuştu.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi eski komiseri Scott Gottlieb ise yeni varyantla ilgili, "Bu yeni varyantın, Delta Plus’tan daha bulaşıcı olup olmadığını, kısmi olarak bağışıklık sisteminden kaçıp kaçmadığını anlamak için acil araştırmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

İngiliz uzmanlar ise, AY.4.2 adı verilen yeni varyant ile ilgili araştırmanın halihazırda devam ettiğini sözlerine ekledi.

NTV

Son Güncelleme: 19.10.2021 17:30
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