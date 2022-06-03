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İnsan hücresinden üç boyutlu yazıcıyla kulak yaptılar

ABD'de doktorlar, ilk kez bir hastanın kendi hücrelerinden yapılmış 3 boyutlu yazıcıyla basılmış bir kulağı başarıyla nakletti.

03 Haziran 2022 Cuma 08:47
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İnsan hücresinden üç boyutlu yazıcıyla kulak yaptılar

Küçük ve şekil bozukluğu olan bir sağ kulakla dünyaya gelen 20 yaşındaki bir kadın, kendi hücrelerinden yapılmış 3 boyutlu baskılı bir kulak implantı ile yeni kulağına kavuştu.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre bağımsız uzmanlar, bu teknolojinin başarılı bir tıbbi uygulamasının ilk klinik denemesinin parçası olan transplantın, doku mühendisliği alanında çarpıcı bir ilerleme olduğunu söyledi.

New York Times'ta yer alan habere göre, Teksas, San Antonio'da ameliyatı gerçekleştiren pediatrik kulak rekonstrüktif cerrahı Dr. Arturo Bonilla, Alexa isimli kadının kulağından yarım gram kıkırdak çıkararak ve sağlıklı sol kulağının 3D taramasını yaparak, bu materyali, Queens, New York'ta bulunan ve rejeneratif tıpta uzmanlaşmış bir şirket olan 3DBio Therapeutics'e gönderdi.

3DBio, doku örneğini milyarlarca hücreyi büyütmek için kullandı ve daha sonra şirketin kolajen bazlı mürekkebiyle karıştırıldı ve bu mürekkep, hastanın sağlıklı kulağının ayna kopyasını oluşturmak için özel bir 3D biyo-yazıcıya eklendi.

Tüm sürecin 10 dakikadan az sürdüğü açıklandı.

Basılan kulak daha sonra soğuk hava deposunda, kulağı Alexa'nın derisinin altına, çene kemiğinin hemen üstüne yerleştiren Dr. Bonilla'ya gönderildi.


Ameliyat Mart ayında gerçekleşti. 3DBio, kulağın sonunda doğal bir kulak görünümüne ve hissine sahip olana kadar kıkırdak dokusunu yenilemeye devam edeceğini söylüyor.

Son Güncelleme: 03.06.2022 08:50
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