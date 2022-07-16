İnsan ömrünü uzatan yiyecekler

Ancak sıhhatinizi ve ihtiyarlama sürecinizi pozitif veya negatif güzergahta neyin etkileyeceğini biliyorsanız, daha sıhhatli olabilirsiniz. Bu süreçte 114 yaşına kadar yaşamış Bernando LaPallo’nun harcadığı 5 özel yiyeceği sizin için bir araya getirdik. İşte ömrü uzatan o yiyecekler..

TARÇIN

Tarçın yalnızca lezzeti ile tanınmaz, aynı zamanada güçlü tıbbi özelliklere sahiptir. Kanser, kalp hastalıkları ve bakteriyel enfeksiyonlarla baş etmede birebirdir. Ayrıca HIV virüsü ile gayrette destekçi olur.

SARIMSAK

Çağın hastalığı olarak öğrenilen alzheimer tehlikesini sarımsak ile düşürebilirsiniz. Bunun dışında kalp yetmezliği tehlikesini ve bedene detoks tesiri yaratan sarımsak, mutfağınızın bırakılmaz yiyeceklerinden biri olmalıdır.

ÇİKOLATA

Her şeyin aşırısı hasarlı olduğu gibi çikolatanın da aşırısı sıhhatimiz açısından zararlar taşıyor.Ancak doğru çikolata tüketimi, kolesterol seviyesini düşürüyor, zekayı kuvvetlendiriyor ve stresi eksiltmeye destekçi oluyor.

ZEYTİNYAĞI

Çoğu uzmanın önerdiği sızma zeytinyağı, sıhhatimiz açısından bir hayli faydası vardır. Beynimizin ve kalbimizin sağlıklı olmasını sağlayan zeytinyağı doymamış yağlar bakımından zengindir. Zekaynın işlevini pozitif güzergahta tesirler ve çok ölçüde antioksidan kapsar. Ayrıca tip 2 diyabet ve kanser tehlikesini azaltır.

NATÜREL BAL

Tıpta beş bin seneden fazla vakittir kullanılan bal, bir hayli sıhhat problemi için natürel bir iyileştirme ilacı olarak biliniyor. Antiseptik, antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahip olan balı beslenme listenize kesinlikle ekleyin.