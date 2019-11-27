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İnsan sağlığı açısından oldukça önemli!

A, C, K, E, B6 ve P vitaminleri bakımından oldukça zengin olan kırmızı biber insan sağlığına önemli katkılar sağlar. İçeriğinde bulunan C vitamini sayesinde bağışıklık sitemini korur. Metabolizmayı hızlandırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, kilo vermeye yardımcı olur ve kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını önler. Şimdi kırmızı pul biberin insan sağlığı açısından faydalarına daha yakından bakalım...

27 Kasım 2019 Çarşamba 13:18
İnsan sağlığı açısından oldukça önemli!

Mutfakların vazgeçilmez baharatlarından biri olan kırmızı pul biber, çorbalarda, yemeklik soslarda ve özellikle etli yemeklerde acılık ve tad vermesi için kullanılır. Özellikle doğu ve güney doğu bölgelerinde yetiştirilen acı pul biber, önemli besin değerlerini de bünyesinde barındırıyor. Peki, Pul biberin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

PUL BİBERİN FAYDALARI

Kırmızı pul biberin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Kırmızı pul biber metabolizmayı hızlandırması sebebiyle kabızlık sorununu ve diğer bağırsak sorunlarını giderir. Bağırsak kurdu ve parazitlerine fayda sağlar.

– Kırmızı pul biber, prostat ve akciğer de dahil olmak üzere birçok kanseri önlemeye yardımcı olduğu gösterilen likopen bakımından en yüksek sebzelerden biridir.

– Acı kırmızı pul biberin metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırdığı bilinmektedir. Özellikle kilo vermek isteyenler için ideal bir besindir.

– Kırmızı pul biber hazımsızlığı gidermede ve vücuttaki gazı atmanıza yardımcı olur.

– İltihap sökücü ve enfeksiyon giderici olması nedeniyle artirit ağrılarına iyi gelir.

– Kırmızı pul biber dolaşım sistemine yardımcı olur, kolesterolü düşürerek kalp hastalıklarını önler, lipit (yağ) birikimini azaltır ve bu nedenle aşırı kan pıhtılaşmasını tersine çevirir. Ayrıca kan akışını kolaylaştırmak için kan damarlarını genişletir.

– Kırmızı pul biberlerde bulunan kapsaisin bibere acılık hissini veren bir kimyasaldır. Kapsaisin, vücuttan gönderilen ağrı sinyallerinin yoğunluğunu azaltarak, baş ağrısı ve migren tedavisinde yardımcı olur.

– Pul biberin karakteristik kırmızı rengi beta-karoten veya A vitamini açısından zengin olduğuna dair bir göstergedir. Ayrıca, acı biberlerdeki A vitamini ve C vitamini enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı bağışıklığınızı arttırmada hayati öneme sahiptir.

– Kırmızı pul biber B6 vitamini ve folat bakımından harika bir kaynaktır. Bu vitaminler ve mineraller kansızlığın önlenmesine yardımcı olabilir.

– Kırmızı pul biber kalp ve sinir sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığı ve grip tedavisinde kullanılır.

– Hücreleri koruyarak yaşlanmayı geciktirir.

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Insan SağlığıHaberKKTC
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