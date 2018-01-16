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İntihar etmesinden şüphelenen kişiye nasıl yardım edilebilir?

İntihar psikolojisine dikkat çeken Psikiyatrist Yrd. Doç.Dr. Üney, kadın ve erkeklerde görülme oranları hakkında bilgiler verdi. Üney ayrıca intihar şüphesi taşıyan kişilere nasıl yardım edilebileceğini anlattı...

16 Ocak 2018 Salı 16:17
İntihar etmesinden şüphelenen kişiye nasıl yardım edilebilir?
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Çevrenizden intihar etmeyi düşünen ya da etmesinden şüphelendiğiniz birisi var mı? Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, intihar psikolojisine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu ve öneriler sıraladı.

“HER 30 İNTİHAR GİRİŞİMİNDEN 1’İ ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR”

Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Yrd. Doç.Dr. Rıdvan Üney, “Tarih boyunca tartışılan bir durumdur. İntihar (öz kıyım); ölüm sonucunu doğuracağını bilerek, bir canlının kendisine karşı yaptığı eylemdir. Yani canlının bilerek, kendini öldürmeye çalışmasıdır. Öncelikle, hemen her intihar girişiminden önce kişiler kendini öldürmeyi düşünür ve bunun için bir plan yapar. İkinci aşamada bunu eyleme dönüştürür. Buna intihar girişimi denir. Her 30 intihar girişimini 1 tanesi ölümle sonuçlanmaktadır. Ölümle sonuçlanmayan intiharlar ise kalıcı sakatlıklar ve uzun süre hastane yatışlarına neden olabilmektedir. Türkiye'de 2014 yılında ölümle sonuçlanan intihar sayısı 3 bin 65, bu grubun dörtte üçü erkeklerdir. Ancak ölümle sonuçlanmayan intihar sayısı tam olarak bilinmiyor. Ölümle sonuçlanmayanların sayısı bu rakamın 30 katından fazla olduğu düşünülüyor. İlginç bir şekilde intihardan ölümler yaşlı nüfusta oldukça fazladır” dedi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE KADIN VE ERKEK FARKI

İntihar girişimlerinin kadınlarda dört kat fazla iken, intihardan ölümler erkeklerde 3 kat fazla olduğunu ifade eden Dr. Üney, “İntihar girişimlerinde kadınlar daha çok ilaç içerek intiharı seçerken, erkekler ise ateşli silahlarla intihar etmektedirler. Boşanma, ekonomik sorunlar, geçim sıkıntısı, aile içinde tartışmalar, ticarette başarısızlıklar, okula başarısızlığı, istediği kişi ile evlenememe, işten atılma gibi sorunlar intiharlarda en sık gördüğümüz nedenlerdir. İntihar edenlerin yarısı, neden intihar ettikleri ile ilgili not yazarlar ya da birilerine bilgi verirler. Sonbahar ve kış dönemlerinde intihar daha sık görülmektedir. Bunların dışında intihar etmiş kişilerde, intihardan önce psikolojik sorunlar ve psikiyatrik hastalıklara sahip olduğu biliniyor. Depresyon, şizofreni, alkol bağımlılığı, uyuşturucu madde bağımlılığı, kişilik bozuklukları, endişe bozuklukları ve kanser gibi ağır fiziksel hastalığı olanlarda intihar riski daha fazladır. İntihar konusu psikiyatrinin tedavi alanıdır. Bazı topluluklarda örneğin Japonlarda toplum adına ciddi kayıplara neden olan kişiler harakiri denilen adetleri gereği intihar etmektedirler. Bunun dışında tarihte, savaşlarda düşmana teslim olmamak için toplu intihar davranışı görülmüştür.

Zaman zaman medyada çıkan ünlü kişilerin intiharları ile ilgili bu kişilerin felsefi nedenle intihar ettikleri yolundaki iddiaların çoğu gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca neredeyse tüm dinler ve özellikle Müslümanlık intiharı yasaklamıştır” diye konuştu.

İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNÜYORSA…

Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, intihar etmesinden kuşkulanılan kişiye yapılabilecek 10 yardımı şöyle sıraladı:

“1. Toplumda intihar edecek kişi intihardan bahsetmez şeklinde bir algı vardır. Bu tamamen yanlıştır. Mutlaka ciddiye almak gerekir.

2. Birisine intiharla ilgili düşüncesini sormaktan korkulmamalı, bu; aklında olmayan bir şeyi aklına getirmek değildir.

3. Depresyonda olan bir kişiyi mutlaka psikiyatriste gitmesi yönünde cesaretlendirmek gerekir. İntiharların en sık nedeni depresyondur.

4. Yoğun alkol ve uyuşturucu madde kullananlarda intiharın daha fazla görüldüğünü unutmamak gerekir.

5. Daha önce intihar girişiminde bulunan kişiler tekrar intihardan bahsediyorsa mutlaka tedavi ettirilmelidir.

6. İntihar etmeyi düşünen kişilerle tartışmak durumu zorlaştırır. Bu durumlarda mutlaka profesyonel yardım alması sağlanmalıdır.

7. İntihar riski olan ancak o an hemen hekime götürülemeyecek kişiler mutlaka gözetim altında tutulmalıdır.

8. Vasiyet yazan, intihar notu yazan ya da ciddi vedalaşan kişilerde intihar riskinin fazla olduğu bilinmelidir.

9. İntihar edeceğini söyleyen kişilerin bu konuşmasını sır tutarak saklamayın, hemen yardım arayışına girin.

10. İntihar düşüncesi olan kişiyle sorunu konuşmak ve umut aşılamak bir tedavi merkezine ulaşana kadar yapılabilecek en uygun yaklaşımdır.”

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