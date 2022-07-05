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İran'da 37 kişide kolera görüldü

İran'da 37 kişinin kolera hastalığına yakalandığı duyuruldu. Hastalığın bulaşıcı olduğu belirtilen açıklamada, hijyen kurallarına uyulması gerektiğine dikkat çekildi.

05 Temmuz 2022 Salı 21:16
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İran'da 37 kişide kolera görüldü
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sağlık Bakanlığı Gıda ve Su Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Dairesi Başkanı Meryem Mesudifer, komşu ülkelerde görülen koleranın yolcu trafiğiyle İran'da yayılmasını engellemek için hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

Mesudifer, şu ana kadar İran genelinde 37 kişide kolera tespit edildiğini ve can kaybı olmadığını söyledi.

"Bazı durumlarda hastaların ölümüne yol açabilir"

Koleradan şüphelenilen hastaların bakım ve tedavisine yönelik ulusal yönergelerin Sağlık Bilimleri Üniversitelerine iletildiğini aktaran Mesudifer, "Bu hastalık, temiz içme suyuna yetersiz erişim ve uygun olmayan kanalizasyon toplama sisteminden kaynaklanır ve oldukça bulaşıcıdır. Enfekte kişilerin çoğu ya hiç belirti göstermez ya da hafif semptomlara sahip olsa da bazı durumlarda hastaların ölümüne yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Irak'ta bir kişi hayatını kaybetmişti

Son dönemde Irak'ın kuzeyindeki Erbil, Süleymaniye ve Kerkük kentlerinde kolera vakalarına rastlanmış, 21 Haziran'da Kerkük'te bir kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
İranHastalıkKolera
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