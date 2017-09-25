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İş arkadaşı tacizi daha büyük depresyona yol açıyor

Yapılan bir araştırma, iş arkadaşlarından kaynaklanan cinsel tacizlerin, kişinin ruh sağlığı üzerinde, müşterilerin neden olabileceğinden daha olumsuz bir etki yarattığını ortaya koydu...

25 Eylül 2017 Pazartesi 13:20
İş arkadaşı tacizi daha büyük depresyona yol açıyor

Danimarkalı bilim insanlarının yaptığı bir çalışmaya göre kişinin patronu, iş arkadaşı ve altında çalışan kişi tarafından maruz kaldığı taciz, klinik depresyon ya da uzun süre işe ara vermeye neden olacak rahatsızlıklara yol açabiliyor.

MÜŞTERİLER TARAFINDAN TACİZE UĞRAYANLARIN ORANI DAHA FAZLA

1.000 farklı kurumda çalışan 7.600 kişi üzerinde yapılan araştırma, çalışanların yüzde 1'inin amiri, çalışma arkadaşı ya da altında çalışan kişi tarafından, yüzde 2.4'ünün ise iş ortamından olmayan ancak işi gereği muhatap olduğu müşteri ya da hizmet alan kişiler tarafından tacize maruz kaldığını ortaya koydu. 

Majör Depresyon Envanteri (MDI) kullanılarak yapılan ölçümlerin sonucunda, iş ortamının dışından olan kişilerin tacizine maruz kalan kişilerin depresyon seviyesi 2.05'de kalırken, aynı iş ortamında bulunduğu kişilerin tacizine maruz kalanlarda bu oranın 4.5'i bulduğu görüldü.

'MÜŞTERİLERİN TACİZİ, İŞİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜLMEMELİ'

Ekipte yer alan Ida Madsen, araştırmanın sonucunun kendilerini şaşırttığını söyledi:

“Cinsel tacizin, müşterilerden ya da iş arkadaşlarından kaynaklanmasına göre farklı etkiler doğurduğunu görmek bizi şaşırttı. Bu daha önce fark edilmemiş bir olgu. (…) Önceki araştırmalar, işyerinde (…) cinsel tacize maruz kalmış kişilerin, uzun süreli işten uzaklaşmayı beraberinde getirecek hastalıklara yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştu, ancak bu müşterilerden kaynaklanan tacizlerin de zorunlu olarak aynı etkiyi doğurmasını beraberinde getirmiyordu.”

Madsen, müşterilerden kaynaklanan cinsel tacizin ağır sonuçları olabileceğinin ve normalleştirilmemesi ya da görmezden gelinmemesi gerektiğinin de altını çizdi:

"Özellikle hizmet sektörü gibi insan ilişkilerinin öne çıktığı alanlarda çalışan işyerlerinde, müşterilerin taciziyle baş etmek 'işin bir parçası'ymış gibi algılanabiliyor."

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