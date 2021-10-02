İşitme cihazı tek başına yeterli mi?

Merhaba değerli okur severler

Bugün kü köşe yazımda size rehabilitasyonun öneminden bahsedeceğim.

İşitme kaybınızın derecesine göre işitme cihazı yeterli olabilir ama doğuştan işitme engelli, dil kazanımından önce kaybedilmiş işitme sağlığı veya ileri derece işitme kaybınız var ise bu durumda rehabilitasyon size konuşmayı kazandıracaktır. Bu yüzden Odyolog sizin hayatınızda büyük öneme sahiptir çünkü size bu planı hazırlayacak ve gerekli yönlendirmeleri yapıp sizi rehabilitasyon veren kurumlara yönlendirecek kişi sizin Odyoloğunuzdur.

Başkalarının konuştuklarını anlamayı ve konuşmayı kazanmada, sağlam bir işitme sisteminin yerini hiçbir şey tutamaz. Normal veya normale yakın işitme olmadan, yeterli bir sözlü iletişim sistemi edinmek son derece zordur. Yaşamın ilk birkaç yılında çok fazla dil öğrenimi gerçekleştiğinden, işitme kaybı olan küçük çocuklar için erken teşhise büyük önem verilmiştir. Bununla birlikte, tercihen yaşamın ilk yılında, işitme kaybı ne kadar erken tespit edilebilirse, müdahale o kadar erken başlayabilir ve olumlu bir sonuç alma şansı o kadar iyi olur.

Genel olarak en iyi dil kazanımını sergileyen ve okulda en tatmin edici ilerleme gösteren işitme kaybı olan çocuklar, erken teşhis ve müdahaleden yararlananlardır. Müdahale, yeterli aile yönetimi, düzenli işitme cihazı, konuşma ve dil eğitimini ve algısal ve bilişsel becerilerin gelişimini içermelidir.

Yaşlılar da ise işitme kaybı genellikle 60 yaş civarında başlar ve ilerler. Ek olarak, dinleme görevi daha zor hale getirildiğinde konuşmayı anlama güçlükleri daha da artar. Bu tür işitme kaybı, engelli bireyin hem fonksiyonel sağlık durumunu hem de psikososyal refahını olumsuz etkiler.

Yaşlı bir kişiye işitme cihazı önerilmeden önce dikkate alınması gereken diğer faktörler arasında motivasyon, aile desteği, ekonomik durumu ve yaşam tarzı yer alır. İşitme cihazı oryantasyon programı sırasında yaşlılar için özel ilgi de önemlidir. Bir işitme cihazının çeşitli bileşenlerini açıklamak için daha fazla özen gösterilmesi gerekir.

İşitme cihazını doğru ayarlamak kadar önemli bir adımdır doğru bir konuşma terapisi programı ayarlamak. Duyduklarınızı doğru yorumlamalısınız ki iletişim becerileriniz de gelişebilsin.

Konuşma Terapisinin Faydaları Nelerdir?

Düşünce ve duygularını ifade edebilmeleri için iletişimi geliştirmek

Başkalarının ne söylediklerini anlamaları için konuşmalarını sağlamak

Öğrenme de diğer çocuklara ayak uydurabilmeleri için onları okula hazırlamak

Ses kalitesini artırır

Benlik saygısını ve bağımsızlığı artırır

İletişime Yardımcı Olur

İşitme kaybı olan çocuklara işitme cihazlı veya işitme cihazsız iletişim kurmanın bir yolunu sağlamak konuşma ve dil terapisi sadece konuşma ile ilgili değildir; dili de içerir. Pek çok insan konuşma terapisinin sadece konuşmayla ilgili olduğu konusunda bir yanılgıya sahiptir, ancak bundan çok daha fazlasıdır.

Sosyal Becerilere Yardımcı Olur

Uygun pragmatik/sosyal beceriler, topluluklarında ve yaşamlarında başkalarıyla etkileşim kurmanın önemli bir bileşenidir. Sınırlı veya işlevsel konuşmanız olmadığında, pragmatik dil becerileri genellikle önemli ölçüde gecikir ve düzensizleşir. Video modelleme, rol oynama, özel terapi uygulamaları, sosyal hikayeler ve diğer çeşitli stratejiler ve araçlar kullanılarak sosyal becerileri geliştirmek hedeflenebilir. Bu sosyal becerileri geliştirmek için bu stratejilerle destekli iletişimin kullanılması, konuşma terapisinin önemli bir yönüdür.

Okumaya Yardımcı Olur

Konuşma gecikmesi dinleme, okuma ve yazma sorunlarına neden olabilir. Okuma ve okuryazarlık becerileri, iletişime önemli ölçüde yardımcı olabilir. Heceleyebildiğiniz zaman, özgürce iletişim kurabilirsiniz. Bu temel becerileri öğretmek, başkalarıyla daha iyi iletişim kurmanın anahtarıdır.

Gelişmiş Alternatif İletişim Yöntemleri

Konuşma, yüz ifadeleri, jestler, göz teması, yazma, ve diğer birçok iletişim biçimiyle iletişim kurarız. Resmi bir yardımlı iletişim aracına ek olarak başka yollarla nasıl iletişim kurulacağını öğretmek.

İletişim Engellerini Azaltır

Konuşma terapisi, çocukların diğer çocuklar ve yetişkinlerle iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Özel egzersizlerle konuşma kaslarını geliştirmeye odaklanır. Konuşma egzersizleri, sesleri tekrarlamayı ve konuşma terapistini taklit etmeyi içerir.

Bu okuduğunuz bilgileri en sade şekilde özetlersek çocukluk döneminde oluşan işitme kaybında konuşmayı kazanma ve iletişim becerilerini geliştirmek için konuşma terapisi almak yapılması gereken en gerekli destektir. Yaşlı popülasyonda ise kaybedilen işitme ile konuşma algısının kaybetmemesini sağlamak için konuşma terapisi alınması kişi için önemli bir destektir.