İşitme kaybı bilişsel gerilemeyi ve Alzheimer ile ilgilimi?

Merhaba değerli okur severler

Bu hafta sizlere işitme kaybı ve Alzheimer hastalığının ilişkisinden bahsedecem.

Birçok çalışma, tedavi edilmemiş işitme kaybı, Alzheimer hastalığı ve diğer demans türleri arasında bir ilişki bulmuştur. Demans olan birçok insanın işitme kaybıyla yaşaması ihtimaldir. İnsanların yaşlandıkça kademeli işitme kaybı geliştirmesi yaygındır. İşitme kaybı olan kişilerin demans geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin azalmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar.

Yaşa bağlı işitme kaybında olduğu gibi Alzheimer da yavaş yavaş ilerler.

Peki, işitmenin Alzheimer’a etkisi nedir?

Alzheimer olan kişilerin sürekli zihinlerini aktif tutmaları gerekmektedir. İşitmemiz bu süreç için çok önemlidir.Kişiler ne kadar bilgi alabilirse zihin o kadar aktif olacaktır. Arkadaş çevremiz ile konuşma, belgesel izleme, sunumlara katılma gibi etkinliklerde sürekli yeni bilgileri işiterek beynimizin aktif olmasını sağlarız.

Konuşmaları anlamakta güçlük çekiyorsanız veya basit konuşmaları yorucu buluyorsanız, Alzheimer hastası olduğunuzu varsaymayın . Bu sadece işitme kaybının belirtisidir. (İşitme kaybı, bilişsel bozulma ile aynı belirtilerden bazılarına sahiptir, bu nedenle düzenli işitme kontrolleri yaptırmak hayati önem taşır.)

Bu yüzden işitme kaybınız var ise erken zamanda cilalanmanız gerekmektedir. Beynimizi sürekli aktif tutmalıyız. Yaşınız ilerledikçe işitme testlerinizi sıklıkla tekrarlatın ki; olası bir işitme kaybı var ise erken zamanda müdahale hayat kurtarır.

İşitme cihazları bilişsel gerilemeyi engelleyebilir özellikle demansın başlangıcını geciktirme söz konusu olduğunda umut verici görünüyor.

İşitme kaybı beyni nasıl değiştirebilir?

Son yıllarda halkın bilincine itilen bir durum, kafa karışıklığına, oryantasyon bozukluğuna ve bu durumla en yaygın olarak ilişkili olan hafıza kaybına neden olan Alzheimer hastalığıdır.

Alzheimer hastalığının görülme sıklığının yaşla birlikte arttığı ve bu nedenle presbiakuzi ile birlikte görülebileceği, işitme cihazı kullanımını ve diğer işitsel rehabilitasyon yollarını daha da zorlaştırdığı bilinmektedir.

Hafıza kaybı, yaşlanmanın talihsiz bir arkadaşı olduğundan ve her iki koşul da iletişimle ilgili kendi sorunlarını ortaya çıkardığından, koşulların bir arada olduğu durumlarda Odyolog’unuz daha titiz çalışarak size en uygun cihaz ve rehabilitasyon programını ayarlayacaktır.

Bu gibi durumlarda cihaz almak hiçbir zaman tek başına çözüm değil o sizin daha rahat işitmenizi sağlar. Rehabilitasyon programı hazırlanmalı ve bu programa uymalısınız.

Siz de zaman içinde faydalarını göreceksiniz.