İşitme Kaybı Hafızanızı Nasıl Etkiler?

Merhaba Değerli okur severler

Bugün sizlere rehabilite edilmeyen işitme kaybının insanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerden bahsedeceğim

İşitme kaybının stres ve kaygı düzeyleri üzerinde etkisi olabileceği yaygın bir bilgidir, ancak bunun hafızanızı da etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Hafıza kaybı, işitme fonksiyonunun azalmasının yan etkilerinden sadece biridir, ancak en önemlilerinden biridir.

Araştırmalar, işitme kaybının hafıza üzerinde bir etkisi olduğunu doğruladı. Aslında, işitme kaybının hafıza işlevini çeşitli şekillerde etkileyebileceğine inanılmaktadır. İşitme işlevinin hafızayı neden etkilediğini anlamak için işitme kaybının bir birey üzerindeki genel etkisine bakmak önemlidir.

İşitme kaybından dolayı beyine sinyalleri göndermekten sorumlu iç kulakta bulunan tüylü hücreler veya işitsel sinir bozulur ve sinyaller beyine bozuk iletilir. Bu nedenle işitme kaybı olan kişiler, başkalarının söylediklerini anlamakta güçlük çekerler. Biriyle iletişim kurduğunuzda, beyniniz size gelen sesleri işler, böylece duyduklarınızı anlayabilirsiniz. Ancak, net bir şekilde duyamıyorsanız, beyniniz sesleri işlemek için daha çok çalışmak zorundadır. Daha büyük iş yükü, beyninizin öğrenme ve duyduklarınızı belleğe işleme gibi diğer faaliyetler için kullanabileceği alanlardan yararlanır.

İşitme kaybının neden olabileceği olumsuz 4 psikolojik faktör vardır. Bunlar stres, izolasyon, endişe ve depresyondur.

Stres

İşitme sorunu yaşayan kişiler, sohbetlere katılamadıkları veya başkalarıyla istedikleri kadar sosyal olamadıkları için kendilerini izole hissetme eğiliminde olabilirler. Bu duygusal bozukluklara ve strese yol açabilir. Sahip oldukları işitme kaybı ne kadar fazlaysa, sosyal ortamlarda stres yaşama şansları da o kadar yüksek olur.

İzolasyon

Rehabilite edilmeyen işitme kaybı genellikle yalnızlığa ve izolasyona yol açar. Etkileşimin önemli olduğu sosyal işlevlerden ve toplantılardan kaçınarak kendilerini izole etme riski altındadır.

İzole olduğunuzda, beyniniz daha az uyarana maruz kalır. Sonuç olarak, çok çalışmasına gerek kalmaz ve daha az aktif hale gelir. Bu, yapısal değişikliklere ve hatta beyinin küçülmesine neden olabilir. Uzun süreli izolasyon, depresyona ve beyin de değişikliklere yol açabilir. İnsanlardan uzaklaştığınızda beyniniz çok daha az uyarılır. Sosyal izolasyon, laboratuvar farelerinde beyin hücrelerinin küçülmesiyle ilişkilendirilmiştir. Birini bunama veya Alzheimer hastalığı geliştirme riskine sokabilecek beyin kütlesindeki azalmadır.

Endişe ve depresyon

İşitme kaybı etkili bir şekilde tedavi edilmezse, duygusal ve psikolojik gelişme riskini ve sorunları artırabilir. Depresyonla ilgili araştırmalar, depresyonun beyninizin çalışma şeklini değiştirebileceğini göstermiştir. Depresyon hafızayı etkilediğinde, istendiğinde bilgileri daha az tutabilir ve geri çağırabilirsiniz.

Endişe

İşitme duyusu, çevrenizi anlamanıza yardımcı olması açısından önemlidir. Bir telefon, siren, alarm, acil yardım çağrısı veya size yaklaşan birini duyamadığınızda endişe ve stres yaşayabilirsiniz.

Depresyon

İşitme kaybı olan kişiler iletişim kurmakta zorlanırlar. Depresyon, kafa karışıklığı veya düşünme zorluğu gibi hafıza problemleriyle bağlantılıdır. Ayrıca kısa süreli hafıza kaybına yol açar ve rutin işlerinize konsantre olmanızı veya karar vermenizi zorlaştırır.

Zamanında doğru rehabilitasyon sağlanmayan kişilerde yukarda sayılan faktörler gözlenmektedir. Bu nedenle sene de bir işitme testi yapıp işitme sağlığınızı kontrol etmeniz önerilir.

Sağlıklı bir işitme sizi hayatın içinde tutar. Aslında işitme de gözlerimiz gibi hayatımızı renklendiriyor. Hayatın renkleri sadece görselde değil ki, deniz kenarında duyduğumuz dalga sesindeki huzur, dinlediğimiz müziğin melodilerinde yatan hayallerimiz ve düşüncelerimiz. En önemlisi de çocuğunuzun veya torununuzun size ilk seslendiği an. O anı unutamıyorsunuz değil mi? O an aslında sizin hayatınızdaki en renkli en önemli an oluyor. İşte o dalga sesindeki huzur, melodilerde yatan hayallerinizi yaşamak ve hayatınızdaki önemli anlardaki sesler ile hayatınızı renklendirmek için işitme sağlığınıza önem göstermeniz ve korumanız gerekmektedir

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.