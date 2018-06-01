Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...

Islak saçla uyumanın zararlarının hiç böyle etkileri olacağını düşünmemiş olabilirsiniz ama ıslak saçla uyumanın zararları göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Evet, zahmetli bir iş ve evet bazen duştan sonra saç kurutmakla uğraşmadan direk uyumak kulağa daha güzel geliyor. Veya kurutma makinesinin ısısıyla saçınızın kırılıp zarara uğramaması için bilinçli olarak ıslak saçla uyumayı tercih ediyorsunuz belki de. Ama ıslak saçla uyumanın zamanla saç sağlığınıza zarar vereceğini biliyor muydunuz?

Daha da önemlisi saçınızın neminden dolayı yastığınızda üreyen bakterilere maruz kalmanın sizi ne denli sağlık riskleri altına soktuğunu? Islak saçla uyumanın zararlarını öğrendiğinizde bir daha asla saçınızı kurutmadan uyumayacağınıza eminiz. İşte ıslak saçla uyumanın zararları.

Islak saçla uyumanın zararları



Bakteriyel enfeksiyonlar

Islak saçla uyuduğunuzda yastığınıza geçen nem zararlı bakterilerin üremesi için çok elverişli bir ortam oluşturur. Bütün gece boyunca yastığınıza burnunuzun, ağzının ve gözünüzün değdiğini düşünürsek ıslak saçla uyumanın bakteriyel enfeksiyonlar için bir karşılama partisi olduğunu söylersek abartmış olmayız.

Mantar

Cildinizin nemli bakterilere maruz kalması sizi birçok enfeksiyona karşı savunmasız bırakır. Ayrıca yastığınızdaki nem sebebiyle mantar oluşumu da olabilir. Sonucunda kepek, kaşıntı ve saçkıran olabilirsiniz. Astım,sinüzit ve diğer solunum yolu hastalıkları şiddetlenebilir.

Cilt ve saç hastalıkları

Islak saç ile yatmak saçınızın kırılıp cansız ve yapışık durmasına sebep olur. Ayrıca cildinizin yastığınızdaki bakterilere maruz kalması ciltte kuruluk, akne ve tahriş sorunları yaratır.

Islak saçla uyumanın zararlarını önlemek için ne yapmalısınız?

Öncelikle sabah duş almayı alışkanlık haline getirmeye çalışın. Eğer akşam duş almanız gerekiyorsa ve saçlarınızı kurutmaya haliniz veya vaktiniz yoksa uyumadan önce yastığınızın üstüne kuru bir havlu serin. Böylece saçınızdaki nem kuru havlu tarafından emilip yastığınıza geçmeyecek ve bakteri oluşumunu engelleyecektir.