İşte 100 yaşına kadar yaşayabilmenin sırrı

Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesinde kafe işleten 100 yaşındaki Marie-Louise Wirth, uzun yaşam sırlarını paylaştı. Süt ve meyve gibi alışkanlıkları olmadığını belirten Wirth, en büyük sırrının kafaya bir şey takmamak olduğunu söyledi.

23 Kasım 1917 doğumlu olan Wirth, okulu bitirmeden önce ailesine işletmelerinde yardım ettiğini söylüyor.

Günümüzde aile ilişkilerinin eskiye nazaran çok değiştiğini belirten Wirth, "Bizim zamanımızda çocuklar anne ve babasına itaat ederdi. Şimdi ise ebeveynler çocuklara itaat ediyor" diyor.

Bekâr kalan ve çocuk sahibi olmayan kadın, modern yaşantıyla arasına mesafe koyduğunu söylüyor. Wirth, cep telefonu kullanmıyor. Hiç internete girmeyen Wirth'ün banka kartı da olmamış.