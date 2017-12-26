Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
112058
ALTIN
156.578
DOLAR
3.8107
STERLİN
5.0881
EURO
4.5191
Türk erkeğinin aşk tarzı : Mania
Türk erkeğinin aşk tarzı: 'Mania'
Masum sanılan sıcak su torbaları ölüme neden olabiliyor!
Sıcak su torbasını bu şekilde...
Sadece yılbaşında değil tüm yıl tüketin!
Sadece yılbaşında değil tüm yıl...
Bu besinler grip düşmanı
Bu besinler grip düşmanı
Facebook’da mesajlaşırken dikkat!
Facebook’da mesajlaşırken dikkat!
banner34

İşte 100 yaşına kadar yaşayabilmenin sırrı

banner35

100 yaşındaki Fransız bir kafe işletmecisi 100 yaşına kadar yaşamanın sırrını açıkladı...

26 Aralık 2017 Salı 10:35
İşte 100 yaşına kadar yaşayabilmenin sırrı
banner10

Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesinde kafe işleten 100 yaşındaki Marie-Louise Wirth, uzun yaşam sırlarını paylaştı. Süt ve meyve gibi alışkanlıkları olmadığını belirten Wirth, en büyük sırrının kafaya bir şey takmamak olduğunu söyledi.

23 Kasım 1917 doğumlu olan Wirth, okulu bitirmeden önce ailesine işletmelerinde yardım ettiğini söylüyor.

Günümüzde aile ilişkilerinin eskiye nazaran çok değiştiğini belirten Wirth, "Bizim zamanımızda çocuklar anne ve babasına itaat ederdi. Şimdi ise ebeveynler çocuklara itaat ediyor" diyor.

Bekâr kalan ve çocuk sahibi olmayan kadın, modern yaşantıyla arasına mesafe koyduğunu söylüyor. Wirth, cep telefonu kullanmıyor. Hiç internete girmeyen Wirth'ün banka kartı da olmamış.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk erkeğinin aşk tarzı : Mania
Türk erkeğinin aşk tarzı : Mania
Yumurtalı ıspanak kansızlığa iyi geliyor!
Yumurtalı ıspanak kansızlığa iyi geliyor!
Masum sanılan sıcak su torbaları ölüme neden olabiliyor!
Masum sanılan sıcak su torbaları ölüme neden olabiliyor!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim