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İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru

Gebelik genel olarak 9 ay 10 gün süren bir süreçtir. Bu süreç hafta hafta olarak da hesaplanabilmektedir. Anne adayları bebeğini ne zaman kucağına alacağını da merak eder. Şimdi, gebelik hesaplama nasıl yapılır? Hamilelik haftası hesaplama işlemi hakkında merak edilenler haberimizde...

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:15
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru

Bir gebeliğin gerçek uzunluğu yaş, önceki gebeliklerin süresi ve doğumda annenin kilosu gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bununla birlikte, hamilelik döneminde doğal varyasyona etki eden ve halen anlaşılamayan daha fazla faktör vardır. Gebelik hesaplama nasıl yapılır? Hamilelik haftası hesaplama işlemi ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz…

GEBELİK HESAPLAMA

Çoğu gebelik yaklaşık 40 hafta sürer (veya gebe kalmadan 38 hafta sonra), bu nedenle genellikle bebeğin doğum tarihini tahmin etmenin en iyi yolu son adet döneminizin (SAD) ilk gününden itibaren 40 hafta veya 280 gündür. Bunu yapmanın başka bir yolu da son periyodunuzun ilk gününden üç ay çıkarmak ve yedi gün eklemek. Mesela, son süreniz 11 Nisan'da başlamışsa, üç ay geri 11 Ocak'a kadar sayıp, sonra yedi gün eklersiniz, bu da son tarihinizin 18 Ocak olduğunu gösterir.

Gebelik hesaplama anne adayının son adet tarihini net bilmesi ile hesaplanır. Bu nedenle her kadının mutlaka SAD tarihini bilmesi gereklidir.

Son tarihinizin ilk gününe göre doğumun gerçekleşeceği tarihi hesaplamak, göreceli olarak düzenli bir adet döngüsü olan kadınlarda işe yarar. Ancak, döngünüz düzensizse, SAD yöntemi işe yaramayabilir.

Hafta hafta bebeğin gelişim aşamaları:

1 – 4. hafta arası: 1. ay; anne adayı bebeğinin oluşumundan habersizdir. Herhangi bir belirti vermez.

5 – 8. hafta arası: 2. ay; bebeğin kafatası oluşmaya başlar. Fakat henüz embriyo şeklindedir.

9 – 13. hafta arası: 3. ay; bebeğin organları oluşmaya devam eder.

14 – 17. hafta arası: 4. ay; bebeğin organları gelişir, kuvvetlenmeye ve hareketlenmeye başlar. Hafif tekmelerini hissetmeye başlarsınız. Bebeğin cinsiyeti de bu ayda netleşir.

18 – 21. hafta arası: 5. ay; bebek daha hızlı büyür ve kuvvetlenir. Tekmeler kuvvetlenir. Anne adayının karnı belli olur. Ayrıca bu ayda organlar daha da gelişmiştir.

22 – 26. hafta arası: 6. ay; bebeğin böbrek, mide, karaciğer, dalak, bağırsaklar gibi tüm iç organları gelişmeye başlar.

27 – 31. hafta arası: 7. ay; bebeğin bedeninde tüycükler çıkmaya başlar. Derisi şeffaflıktan ten rengine dönmeye başlar.

32 – 36. hafta arası: 8. ay; bebeğin akciğerleri gelişir. Bağırsakları gelişimini tamamlar. Bebek yavaş yavaş kanala doğru yönelmeye başlar.

37 – 40. hafta arası: 9. ay; bu ay bebek artık gelişimini tamamlamıştır. Doğum için geriye sayım başlar ve her an doğum gerçekleşebilir.

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