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İşte bu egzersizi yapmanız için nedenler...

Tüm vücudu çalıştıran plates egzersizi hem sağlığınıza hem fiziğinize iyi gelir. İşte bu egzersizi yapmanız için diğer nedenler...

21 Eylül 2022 Çarşamba 23:45
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İşte bu egzersizi yapmanız için nedenler...



Geçmişten gelen egzersiz

Pilatesin neden bu kadar tercih edilen bir egzersiz olduğunu hiç düşündünüz mü? Modern dünyada sıklıkça tercih edilen bu egzersizin ortaya çıkışı aslında çok eskilere dayanıyor. Plates, 1920’li yıllarda kasları güçlendirmek için bütün vücudu çalıştıran bir egzersiz olarak geliştirilmiş. İşte o zamanlardan günümüze kadar popülerliğini korumuş.

Güç merkezi odaklı

Pilatesin en önemli özelliği güç merkezi odaklı olması. Bu spor, vücudunuzun bütün kaslarını aktifleştirir, pelvik tabanı ve alt sırt kaslarını güçlendirir.

Sağlıklı bir duruş sağlar

Pilates hem otururken hem de ayakta güçlü bir duruş sağlar. Omurga ve sırttaki gerilimi azaltır.

Strese karşı koyar
Günlük yaşamın telaşlı koşturmasında ister istemez vücudumuz gerilmekte. Eğer onu rahatlatmazsak bu gerilimin bize vereceği zarar büyüyebilir. Pilateste kuvvet antrenmanı ve bilinçli nefes almanın birleşimi sadece vücudumuzu güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda zihnimizi rahatlatır ve strese karşı koyabilir.

Hızlı kilo verdirir

Pilates dolaşımı ve metabolizmayı uyarır ve yoğun seanslar saatte 500 kaloriye kadar yakabilir.

Anahtar Kelimeler:
PilatesEgzersizSporSağlık
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