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İşte cinsel gücü artıran besinler

Hem kadınların hem de erkeklerin zamanla cinsel güçlerinde azalmalar meydana gelebiliyor. Daha mutlu bir birliktelik için gerekli olan cinselliği korumanın yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. Bazı besinler libidoyu artırıyor, cinsel gücü kuvvetlendiriyor. Azalan cinsel gücü artırmak için aşağıda yer alan besinlere göz atabilirsiniz.

25 Ağustos 2022 Perşembe 13:09
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İşte cinsel gücü artıran besinler


Cinsel isteksizlik toplumda sıklıkla görülüyor. Yaşanan stres, kaygı, yanlış beslenme cinsel isteksizliğe neden olan etkenler arasında bulunuyor. Psikolojik etkenler cinselliği oldukça etkiliyor. Cinsel gücü artırmak için stresten uzak olmak ve doğru beslenmek önem taşıyor. Sağlıklı beslenerek hem kendinizi hem de partnerinizi mutlu etmeniz mümkün.

CİNSEL GÜCÜ ARTIRAN BESİNLER

Badem

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Çinko kaynağı badem, cinsel isteğin yükselmesinde yardımcı bir rol oynuyor. Ayrıca cinsel performansa iyi gelen pek çok mineral içeriyor.

Karpuz

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Cinsel bölgeye giden kan akımı, performans için büyük önem taşıyor. Karpuz içerdiği sitrülin” maddesi ile cinsel bölgenin kanlanmasını, dolayısıyla uyarılmanın hızlanmasını sağlıyor.

Çilek

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Cinsel bölgeye giden kan akımı performans için büyük önem taşıyor. İçinde bulunan antioksidanlar, folik asit ve C vitamini sayesinde cinsel bölgenin daha hızlı uyarılmasını sağlıyor.

Kuşkonmaz

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İyi bir afrodizyak olan kuşkonmaz cinsel isteği ve uyarılmayı artırıyor. İçerdiği B6 ve E vitamini ile folat sayesinde hem erkek hem de kadınlarda seks hormonlarının daha fazla salgılanmasını sağlıyor.

Deniz Ürünleri

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Başta midye, istiridye gibi deniz ürünleri bilinen en önemli afrodizyaklar arasındadır. İçerdikleri yüksek çinko ve bakır ile isteği ve uyarılmayı arttırıyorlar.

Balık ve Balık Yağı

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Cinsel bölge damar sağlığı, performans için büyük önem taşıyor. Balık ve balık yağı, içerdiği Omega-3 ile bu damarların sağlığına iyi gelerek kanlanmayı arttırır.

Baharatlar

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Hardal, rezene, vanilya, acı biber, meyan kökü, karanfil, zencefil, tarçın afrodizyak özellikleri ile destek olarak yemeklerde baharat olarak kullanılabiliyor veya balla karıştırılıp tüketilebilir

Susam

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Çok önemli bir çinko kaynağı olarak isteği arttırır.

Yeşil yapraklı sebzeler

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Başta roka olmak üzere, koyu yeşil yapraklı sebzeler C vitamini dışında da içerdikleri mineral ve antioksidanlarla cinsel sağlığı iyileştiriyor, özellikle de isteği arttırıyor.

İncir

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Bilinen en önemli afrodizyaklardan incir, sadece cinsel sağlık için değil, kalp sağlığı için de faydalıdır.

Kereviz

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İçerdiği maddelerle cinsel isteği artıran sinyaller oluşturuyor. Kereviz, ayrıca genel sağlığa iyi gelen kalorisi düşük, posası yüksek bir besindir.

Kakao

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Saf kakao halindeki çikolata, arterleri genişleten nitrik oksiti artıran flavonoidler içeriyor ve özellikle elli yaş üzerindeki kişiler üzerinde cinsel gücü artırabiliyor. Çikolata alımında aşırıya kaçmadan tüketmek yeterli olacaktır.

Avokado

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Cinsel isteği artıran hormonların salgılanmasını hızlandıran avokado, içinde sadece E Vitamini değil , kalp sağlığı için de yararlı olan B6 ve potasyum barındırıyor.

Sarımsak

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Sarımsağın afrodizyak etkisi 2 yönlü: hem cinsel hormonların salgılanmasını sağlıyor hem de cinsel bölge damar yapısını ve kanlanmayı düzenliyor.

Yulaf ve Yulaf Kepeği

Sağlıklı yaşam listelerinin vazgeçilmezi yulaf ve yulaf kepeği, hem kan şekeri kontrolünü kolaylaştırıyor hem de cinsel arzu ve uyarılmayı güçlendiriyor.

Fındık

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Ülkemizdeki en meşhur afrodizyaklardan fındığın içinde cinsel damarları genişleterek cinsel bölgeye kan pompalanmasına yardımcı olan ve böylece uyarılmayı hızlandıran L-Arginin maddesi var.

Yeşil çay

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Yeşil çayın da cinsel gücü arttırdığı biliniyor. İçerdiği yüksek oranda C vitamini ile cinsel modu yükseltiyor.

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