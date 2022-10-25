İşte doğal mucize!

Öksürük, tahriş edici maddeleri ve vücuttaki enfeksiyonları temizlemede rol oynar, ancak sürekli öksürük can sıkıcı olabilir.

Öksürük için en iyi tedavi, altta yatan nedene bağlı olacaktır. Öncelikle öksürüğün nedenini bilmek gerekir.

Öksürük sinir bozucu durumlardan biri oluyor. Bunu önlemek için çeşitli yöntemler deneriz. Özellikle evde doğal formüller ile bu öksürükten kurtulabilirsiniz.

Özellikle sonbaharın gelişiyle, mevsim değişikliğinin neden olduğu hastalıklar çoğalmaya başladı. Çoğu kişi doğal yöntemleri araştırıyor.

Peki öksürük nasıl geçer? Öksürüğe ne iyi gelir? İşte detaylar…

Bal

Bal, gündüz ve gece kuru öksürüğü tedavi etmek için kullanılabilir.Balın antibakteriyel özellikleri vardır ve ayrıca boğazda yayılarak yardımcı olarak tahrişi hafifletebilir.

2007'de yapılan bir araştırma, balın, çocuklarda gece öksürüğünün dırdırcı nöbetlerini azaltmak için öksürük önleyici bir bileşen olan dekstrometorfandan daha başarılı olduğunu buldu.Balı günde 2 kez çay kaşığı ile yediğinizde, öksürüğünüz en aza inecektir.

Zerdeçal

Zerdeçal, anti-inflamatuar, antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip olabilen bir bileşik olan kurkumin içerir. Kuru öksürük de dahil olmak üzere çeşitli durumlar için de faydalı olabilir. Kurkumin, karabiberle birlikte alındığında kan dolaşımına en iyi şekilde emilir.



Zencefil

Zencefil antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirdiği, ağrı ve rahatsızlığı giderdiği de gösterilmiştir.

Zencefil birçok çayda bir bileşen olarak bulunur. Soyulmuş veya kesilmiş kökü ılık suda demleyerek zencefil kökünden zencefil çayı da yapabilirsiniz.

Nane

Nane, öksürük ile tahriş olan boğazdaki sinir uçlarını uyuşturmaya yardımcı olan mentol içerir. Bu, ağrı kesici sağlayabilir ve öksürük dürtüsünü azaltabilir. Nane ayrıca tıkanıklığı azaltmaya yardımcı olur. Bununla beraber antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip olduğu bulunmuştur.

Masala Çayı

Chai çayının tadı son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça popüler hale geldi. Hindistan'da chai, boğaz ağrısı ve kuru öksürük gibi durumları tedavi etmek için kullanılır.

Masala, karanfil ve kakule gibi çeşitli antioksidan maddeler içerir. Karanfil balgam söktürücü olarak da etkili olabilir.Chai çayı ayrıca anti-inflamatuar özelliklere sahip tarçın içerir.

Kekik

Kekik, bazıları tarafından solunum yolu hastalıkları için kullanılır. Akut bronşiti olan 361 kişiyi kapsayan küçük bir çalışma, sarmaşıkla karıştırılmış kekik yapraklarından elde edilen özün, kısa süreli bronşitin yanı sıra öksürüğü de hafifletmeye yardımcı olabileceğini öne sürdü. Yapraklar, öksürükle ilgili boğaz kaslarını gevşeten ve iltihabı azaltan flavonoidler adı verilen bileşikler içerir.

Keçiboynuzu pekmezi

Pekmez sağlığa çok yararlı olan bir besin kaynağıdır. Doğru ve düzenli tüketildiği zaman etkili bir kan yapıcıdır. Aynı zamanda anemi hastaları da düzenli bir şekilde tükettiğinde kansızlıktan kurtulacaktır. Bununla beraber öksürüğü de azaltma etkisi ortaya çıkmıştır.