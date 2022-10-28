İşte gribin en lezzetli ilacı!

Doktorların ilaç niyetine önerdiği tavuk çorbası tarifi ile karşınızdayız. Tavuk çorbası lezzetli olduğu kadar rahatlatıcı etkisiyle hastalandığınızda iyileşmeyi hızlandırabilir. En lezzetli ilaç olarak düşüneceğiniz tavuk çorbası yapmak için hasta olmayı beklemenize gerek yok. Dilediğiniz zaman tavuk çorbası yaparak sofranıza bu mükemmel lezzet için yer açabilirsiniz.
MALZEMELER
- 1 adet tavuk göğsü
- 1 adet tavuk budu
- 1 adet havuç
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 7 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 buçuk yemek kaşığı un
- 1 çay bardağı tel şehriye
- 1/2 çay kaşığı karabiber
TARİF
- Geniş bir tencereye 7 bardak suyu dökün, içine tavukları koyun ve haşlamaya bırakın.
- Kaynadıktan sonra orta ateşte 20 dakika kadar kaynamasını bekleyin.
- Tavuk etlerini tenceren alıp soğumaya bırakın.
- Suyunu süzüp bir kenara alın.
- Soğuyan tavuk etlerinin kemiklerini ayıklayıp tavuk etlerini didikleyin.
- Çorbayı pişireceğiniz tencerede 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. 1 buçuk yemek kaşığı unu, kokusu çıkıp, renk alana kadar kavurun.
- Üzerine yavaş yavaş tavuk suyunu ekleyin. Bu sırada sürekli karıştırın.
- Kaynamaya başladığı zaman rendelediğimiz havuçları, didiklediğimiz tavuk etlerini ve bir çay bardağı tel şehriyeyi ekleyin.
- Çorbayı bu şekilde 10 dakika kadar kaynattıktan sonra karabiberi ve tuzu ekleyip altını kapatın.
- Sıcak olarak servis edin.
- Afiyet olsun