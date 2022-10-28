İşte gribin en lezzetli ilacı!

Havalar soğudukça hastalıklar da yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Hastalık mevsiminden en hasarla kurtulmak için beslenmeye ekstra özen göstermek gerekiyor. Hasta olduğunuz zaman ise yediklerinize çok özen göstermeniz gerekiyor. İşte grip ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolları hastalıklarının şifası tavuk çorbası. Şifa niyetine içeceğiniz tavuk çorbası ile kısa sürede toparlanacaksınız. İşte tavuk çorbası nasıl yapılır sorusunun en lezzetli cevabı; tavuk çorbası tarifi.