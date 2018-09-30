İşte güneş lekesi tedavi süreci

Güneş lekeleri yaz aylarının bitmesiyle en sık rastlanılan cilt problemleri arasında yer alır. Peki herkesin kısa sürede yok olmasını istediği güneş lekelerine çözüm üretmek mümkün mü? Güneşin yüzünü göstermesiyle oluştuğu düşünülen ancak uzmanların başka sebeplerden de ortaya çıktığını söylediği güneş lekeleri nasıl oluşur? Güneş lekesi tedavisi var mı? İşte güneş lekesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Yaz aylarında görülen en önemli cilt problemlerden biri de hiç kuşkusuz güneş lekeleridir. Cildin genetik yapısı, kullanılan kimyasal maddeler, hormonal tabletler, güneşe maruz kalma süresi, ve diğer birçok faktör leke oluşumuna neden olabilir. Güneşin zararlı etkilerine yoğun bir biçimde maruz kalan cilt yüzeyinde oluşan güneş lekeleri, görsel açıdan kötü bir görünüm oluşturur. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, güneş lekelerinin tedavisinde etkili çözüm olan ve son zamanlarda sıkça tercih edilen Peelingler hakkında bilgi verdi.

Güneş lekelerinin, alın, yanak, üst dudak bölgesi, burun, çene, boyun ve kollar gibi güneşe maruz kalan bölgelerde sıklıkla görülen koyu kahverengi lekeler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şükrü Yazar, "Kahverengi lekelerin oluşumunda birçok faktör yer almaktadır. En önemli iki faktör genetik yatkınlık ve ultraviyole ışınlarına (görünmeyen zararlı güneş ışınları) maruz kalmaktır. Bunun dışında gebelik, doğum kontrol ilaçları, kozmetik uygulamalar, ilaçlar ve guatr hastalığı diğer nedenler arasında yer alır. Güneş ışınları sadece lekelerin oluşumuna değil, oluşmuş lekelerin üzerinde karartıcı etki ile koyulaşmasına ve artışına da neden olabilir. Ancak bilinçli korunma ve doğru tedavi yöntemiyle tüm bu olumsuzluklarla savaşmak mümkün" dedi.

Leke tedavisinin, lekenin oluşma sebebi, yerleşim yeri, derinliği, tipi ile bağlantılı olarak değişiklik gösterdiğini belirten Prof. Dr. Şükrü Yazar: "Uzman bir dermatolog tarafından detaylı bir şekilde lekeyi oluşturan faktörler ve hastanın genel sağlığından beslenmesine, yaşam tarzından kişilik özelliklerine kadar birçok faktör dikkate alınarak tedavi planlanmalı, kontrollü bir şekilde uzun süre devam etmelidir. Bu süre bazen birkaç ay, bazen 1- 2 yıl arası bir zaman alabilir. Yaz mevsiminde farklı, sonbahar itibariyle farklı tedavi protokolleri uygulanmalıdır. Tedavide yardım aldığımız birçok profesyonel ürün var. Örneğin süt peelingi MilkPeel, leke peelingi Mela Peel ve TCA peeling CosmoPeel gibi yöntemler etkili çözümler sunuyor" dedi.

Ciltte yaşanan lekelenme, akne ve kırışıklık sorunları için etkili olduğunu vurguladığı Peelinglerin uygulanması, etkisi ve sonuçlarıyla ilgili olarak Prof. Dr. Şükrü Yazar, "Süt Peelingi; cansız ve mat görünüm ile birlikte özellikle hassas ciltlerde güneşe maruz kalmaktan kaynaklanan lekelerin giderilmesinde etkili yöntemlerden biridir. Ciltte leke oluşumunu tetikleyen mekanizmayı baskılamaya yardımcı oluyor. Bu peelingi her türlü cilt tipine uygulanabiliyoruz çünkü profesyonel peelingler içerisinde yer alan bazı soyucu asitleri içermiyor, dolayısıyla yan etki riski minimum. Parlak, tazelenmiş, canlı bir cilde sahip olunmasına yardımcı oluyor. TCA Peeling; akne izleri, güneş lekeleri ve kırışıklıkların giderilmesinde kullanılmaktadır. Gözenekleri daraltıyor ve cildi yeniden yapılandırıyor, akne oluşumunu azaltıyor. Tek seansta bile ciltte gözle görülür etki bırakabilen, iyileşme süresi çok hızlı bir peeling yöntemidir. Leke Peelingi ise güneş lekeleri başta olmak üzere pigmentasyon lekeleri, koyu hamilelik lekeleri, dermal/ epidermal melazma, aktif/pasif hiperpigmentasyon, enflamasyon sonrası pigmentasyon lekelerini gidermeye, cildin yenilenmesine, cilde nem kazandırmaya, güneş hasarı sonrası oluşmuş ince ve kalın çizgilerin azalmasına yardımcı profesyonel bir uygulamadır. Alttan gelen taze derinin çok daha parlak ve pürüzsüz olup, adeta bebek gibi bir cildin ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Uygulama sonrası ciltte gerginlik ve kaşınma hissini önlemek, cildi sakinleştirmek ve iyileşme sürecini hızlandırmak için K vitamin kompleksi ve güneş koruma faktörü içeren özel ev tipi ürünlerin kullanılmasını tavsiye edebilirim. Ayrıca unutulmaması gerekir ki profesyonel peelingler kliniklerde doktorlar tarafından uygulanmalıdır. Yoksa istenmeyen sonuçlar elde edilebilir" diye belirtti.