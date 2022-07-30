İşte Libido düşmanı gıdalar

Fasulye:

Enerji veren fasulyeyi yedikten sonra bir şişlik hissedebilirsiniz. Bu durumda düşen testesteron hormonu ise sizi cinsel isteksizliğe itebilir. Özellikle akşamları daha kolay ve testesteronu baskılamayacak besinler tercih edin.

Sosis:

İşlenmiş gıdaların başında gelen sosis, hem genel vücut sağlığı hem de cinsel yaşama zarar veriyor. Bu gıdalar enerjinizi düşürür ve halsiz hissedersiniz. Dolayısıyla da cinsel isteğe darbe vurur.

Patates kızartması:

Aşırı işlenmiş gıdalar hızla enerji verir, ancak aynı hızla verdiği enerjiyi geri alır. Libidoyu önemli ölçüde düşürür ve halsizliğe yol açar.

Kırmızı et:

Yenilen kırmızı etlerin hazmı diğer gıdalara oranla daha zor olduğundan uyuşuk hissetmenizi sağlar. Bu durum da cinsel isteksizliğe neden olabilir.

Alkol:

Alkollü içecekler, bir erkeğin ereksiyon elde etme ve sürdürme kabiliyetine olumsuz yönde müdahale eder ve cinsel gücü düşürür.