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İşte Libido düşmanı gıdalar

Seks ile yiyecek ve içecekler arasındaki bir ilişki olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Cinsel isteği arttıran gıdaların yanı sıra, cinsel gücü öldüren gıdalar da mevcut. İşte libido düşmanı olan o gıdaların isimleri…

30 Temmuz 2022 Cumartesi 13:42
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İşte Libido düşmanı gıdalar
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Fasulye: 

Enerji veren fasulyeyi yedikten sonra bir şişlik hissedebilirsiniz. Bu durumda düşen testesteron hormonu ise sizi cinsel isteksizliğe itebilir. Özellikle akşamları daha kolay ve testesteronu baskılamayacak besinler tercih edin.

Sosis: 

İşlenmiş gıdaların başında gelen sosis, hem genel vücut sağlığı hem de cinsel yaşama zarar veriyor. Bu gıdalar enerjinizi düşürür ve halsiz hissedersiniz. Dolayısıyla da cinsel isteğe darbe vurur.

Patates kızartması: 

Aşırı işlenmiş gıdalar hızla enerji verir, ancak aynı hızla verdiği enerjiyi geri alır. Libidoyu önemli ölçüde düşürür ve halsizliğe yol açar.

Kırmızı et: 

Yenilen kırmızı etlerin hazmı diğer gıdalara oranla daha zor olduğundan uyuşuk hissetmenizi sağlar. Bu durum da cinsel isteksizliğe neden olabilir.

Alkol: 

Alkollü içecekler, bir erkeğin ereksiyon elde etme ve sürdürme kabiliyetine olumsuz yönde müdahale eder ve cinsel gücü düşürür.

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