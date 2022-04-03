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İşte yeni koronavirüs ilacı

03 Nisan 2022 Pazar 20:17
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İşte yeni koronavirüs ilacı
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Covid-19 salgınının kısa sürede bitmemesi üzerine, hastalıkla mücadeleye katkı sağlamak için Prof. Dr. Kadir Demir, Arş. Gör. Doç. Dr. Hakan Alıcı ve Doç. Dr. Hakan Tahtacı, koronavirüs enzimlerini etkileyen moleküllerle ilgili bir çalışma başlattı. Çalışmalarda bilgisayar simülasyonları da kullanıldı.

Teorik yöntemlerin de kullanıldığı çalışmada 22 zerdeçal molekülünün koronavirüsün çoğalmasına sebep olan enzimleri inhibe ederek virüsün replikasyonunun önüne geçtiği ispatlandı. Zerdeçal türevlerinin koronavirüse karşı potansiyel ilaç çalışmalarında kullanılabileceği ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsIlaç
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