İstenmeyen sivilcelerden kurtulmak için 5 mucizevi yöntem!

Çoğunlukla ergenlik döneminde karşılaştığımız bu sivilce sorunu, cildin yağ oranın fazla olması ve kanalları tıkamasından dolayı oluşmaktadır. Sivilce oluşumu genetik sebeplerden dolayı ve düzensiz beslenmeden dolayı oluşabilmektedir. Bu sivilce sorunundan kurtulmak için uyguladığınız kimyasal madde içeren şeyler cilde zarar verebilir ve iz bırakabilir. Sivilce sorunu bitmeyen kişilerin doktora başvurması ve doktor kontrolünde tedavi görmesi daha doğru ve sağlıklı olacaktır. Eğer doktor tedavi almıyorsanız evde doğal yollarla yaptığınız maskelerle de geçirmek mümkündür. Peki sivilceler nasıl iyileşir? İşte en etkili yöntemler...

Elma Sirkesi

1 yemek kaşığı elma sirkesi ve1 yemek kaşığı suyu karıştırın ve sivilcelerinizin üzerine sürüp 10 dakika bekletin. Sadece elma sirkesi sürerseniz eğer cildiniz zarar görebilir.

Pirinç Suyu Buzu

1 su bardağı pirinci bir miktar suda yarım saat bekletin. Ardından suyunu buz kalıplarına alın ve buzlukta dondurun. Ardından her gün bir buz parçasını temizlediğiniz cildinize uygulayın.

Karbonat Maskesi

Yarım su bardağı suyun içerisine 2 yemek kaşığı karbonatı koyun ve çırpın. Bir parça pamuğa bu karışımı koyun. Büyük sivilcenizin üzerine bastırmadan uygulayın.

Limon Suyu

Limon suyu sivilceleri kurutmakta etkili bir yöntemdir. Limon suyunu sivilcenizin üzerine sürün. 15-20 dakika bekleyin ve ılık su ile yıkayın.

Çay Ağacı Yağı

Sivilcenizin üzerine 1-2 damla çay ağacı yağı sürmeniz hem ağrının hem de şişliğin azalmasında yardımcı olacaktır.