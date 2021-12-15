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Japon bilim insanları Covid-19'a iyi gelen meyveyi açıkladı!

Covid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları dünya genelinde sürerken, Japon bilim insanları virüsle mücadelede umut olabilecek bir bilimsel çalışmaya imza attı. Bilim insanları yaptıkları çalışmalar sonucu cennet meyvesi de denilen Trabzon hurmasının enfeksiyon ve ağır hastalık riskini önlediğini, Covid-19'a iyi geldiğini açıkladı.

15 Aralık 2021 Çarşamba 11:16
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Japon bilim insanları Covid-19'a iyi gelen meyveyi açıkladı!
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Japon bilim insanlarının yaptığı deneysel çalışma, Trabzon hurmasından elde edilen tanen maddesinin Covid-19'a yakalanma veya şiddetli semptomlar geliştirme ihtimalini düşürdüğünü ortaya koydu.

Ülkenin Kashihara kentindeki Nara Tıp Üniversitesi'nden bir araştırma grubu, hamsterlar üzerinde yapılan deneylerin Trabzon hurmasından elde edilen tanen maddesinin Covid-19'dan enfekte olma veya ciddi semptomlar geliştirme ihtimalini düşürdüğünü ortaya koydu. Sonuçları İngiltere'deki Scientific Reports dergisinin 8 Aralık tarihli dijital versiyonunda yayınlanan çalışma kapsamında hamsterların ağız boşluğuna Trabzon hurmasından elde edilen tanen maddesi içeren bir bileşiği uygulayan araştırmacılar, maddeyi almayan hamsterların akciğerlerinde 3 gün içinde yüksek oranda viral yük ve zatürre belirtisi tespit etti. Trabzon hurmasından elde edilen tanen bileşiği enjekte edilen hamsterların akciğerlerinde ise düşük viral yoğunluk gözlenirken, verem belirtisine rastlanmadı.

ENFEKSİYON RİSKİNİ DE AZALTIYOR

Ayrıca Trabzon hurmasından elde edilen tanen maddesi verilen hamsterları 30 dakika boyunca Covid-19 virüsü taşıyan hamsterlarla aynı kafese koyan uzmanlar, 1 haftanın ardından yapılan testlerde maddeyi alan hamsterların ciğerlerinde virüse rastlamadı. Bulguların deneyde kullanılan bileşiğin Covid-19'dan enfekte olma veya şiddetli semptomlar geliştirme ihtimalini düşürdüğünü ortaya koyduğunu belirten uzmanlar, buna rağmen insanlar üzerindeki klinik testlerin önem taşıdığının ve daha fazla deneye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

HER DERDE DEVA

Aslen Çin ve Japonya'da yetişen ve ülkemizde "cennet meyvesi" ya da "cennet hurması" olarak da bilinen meyvenin içerdiği zengin A, C, B1, B2 ve B3 vitaminleri, karbonhidrat, fosfor, protein, kalsiyum, demir, sodyum, selüloz, potasyum ve magnezyum nedeniyle kalp hastalıkları, kanser gibi ciddi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterdiği belirtiliyor. Bitkilerden elde edilen açık sarı-kahverengi toz, pul ya da süngersi kütle halindeki biçimsiz maddeler olan tanenler ise bitkilerin kök, odun, kabuk, yaprak ve meyvelerinde bulunuyor.

(İHA)

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