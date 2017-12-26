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Japonya'da "et yiyen bakteri enfeksiyonu" yayılıyor

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Japonya'da "et yiyen bakteriler" ülke genelinde yüzlerce kişiye enfeksiyon bulaştırdı.

26 Aralık 2017 Salı 12:17
Japonya'da "et yiyen bakteri enfeksiyonu" yayılıyor
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Japonya Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün "et yiyen bakteriler" nedeniyle oluşan enfeksiyon kayıtlarına göre 2017 yılında ülke genelinde 500'den fazla kişiye enfeksiyon bulaştı.

Enstitü'nün verilerine göre, Japonya genelinde 525 kişinin Streptokoksik toksik şok sendromu (STSS) enfeksiyonuna yakalandığı açıklandı. Başkent Tokyo'da 66 kişiye bulaşan ve halk arasında "et yiyen bakteri" olarak bilinen enfeksiyonun A Grubu Streptokok bakterisinin bulaşmasıyla oluştuğu ve özellikle çocuklar arasında streptokok boğaz ağrısıyla başladığı söylendi.

Enstitü'ye göre daha ileri vakalarda ölümcül olabilen enfeksiyonun, ayak ve ellerde ağrı ve şişkinlik ve yüksek ateşle tanısı konulabiliyor. Bakteri, kas dokularının ölümüne yol açarak vücutta yayılmasına ve organ yetmezliğine neden olarak enfeksiyona sahip kişinin ölümüne yol açabiliyor. Enfeksiyon nedeniyle gerçekleşen ölümler 30 yaş üstü kişilerde daha sık görülüyor.

Yüzde 30 ölüm riski barındıran enfeksiyonun A Grubu Streptokok dışında G Streptokoku gibi daha tehlikeli bakterilerle de oluşabileceğini söyleyen Tokyo Kadın Sağlığı Üniversitesi Profesörü Ken Kikuchi, "A Grubu Streptokok'tan farklı bakterilerle STSS tanısı konulan hastaların sayısı giderek artıyor" dedi.

1999 yılında STSS tanılarını kaydetmeye başlayan Japonya Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü, 2017 yılında kaydedilen rakamların 1999 yılından bu yana görülen en yüksek rakamlar olduğunu açıkladı. 2013 yılında 203 kişiye enfeksiyon tanısı konulduğunu ve rakamların her sene arttığını belirten Enstitü açıklamasında, özellikle 30 yaş üstü ve yaşlı insanların daha dikkatli olması gerektiği söylendi. 

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