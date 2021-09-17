Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Hakaret etti, küfürler savurdu
Hakaret etti, küfürler savurdu
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü

Japonya'da yabancı madde saptanan Covid-19 aşılarının sayısı artıyor

Japonya'da uygulanan ve içeriğinde yabancı madde saptanan Pfizer üretimi yeni tip corona virüs (Covid-19) aşılarının sayısı artıyor.

17 Eylül 2021 Cuma 10:03
275 Okunma
Japonya'da yabancı madde saptanan Covid-19 aşılarının sayısı artıyor

Geçen ay sonunda, içeriğinde yabancı madde saptanan Moderna üretimi bazı aşı serilerinin kullanımının askıya alınmasının ardından, ülkede uygulanan Pfizer aşıları da araştırıldı.

Kyodo ajansının yerel yönetimlere dayandırdığı haberine göre, hafta içinde Tokyo ve Osaka'ya yakın ilçelerde yabancı maddeli aşı şişeciklerinin seri numaraları tarandı.

Tarama sonrası yabancı maddeli aşı şişeciklerinin Saitama'ya bağlı Kawagoe ile başkent yakınlarındaki Hino ilçelerinde de ortaya çıktığı ve toplam sayısının 100'e yaklaştığı kaydedildi.

Aşılama kampanyasında yabancı maddeli dozların uygulanmadığı açıklandı.

Pfizer'ın Japonya faaliyetlerinden sorumlu şubesi, konuya ilişkin, şişecik içerisindeki bileşenlerin tam anlamıyla çözülemediğini, bunun aşının güvenlik ve kalitesini etkilemediğini bildirdi.

Şube, "yüzen beyaz unsur" olarak nitelediği maddenin sulandırılması sonucu çözülmesi halinde, söz konusu dozların güvenli şekilde uygulanabileceğini belirtti.

﻿KİRLENME VE YABANCI MADDE

Japonya Sağlık Bakanlığı, açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde geçen ay sonunda kirlenme, bazı şişeciklerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklamıştı.

Bakanlık, kullanılmamış 1,6 milyon doz Covid-19 aşısını toplatma kararı almıştı. Kamu yayıncısı NHK, 1,6 milyon doz aşının ülke genelinde 900 sağlık yerleşkesine dağıtıldığını bildirmişti.

Moderna aşılarının ülkedeki satışından ve dağıtımından sorumlu Japon Takeda firması, aynı üretim bandından çıkan dozların, Japonya'daki kullanımına ara verdiklerini duyurmuştu.

Covid-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, yaptığı açıklamada, "potansiyel kirlenme" saptanan Moderna serisi 500 bin dozdan fazla aşının uygulandığını kaydetmişti.

Anahtar Kelimeler:
JaponyaCovid19 AşılarıCorona Virüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BioNTech’in üçüncü dozu gerekli mi?
BioNTech’in üçüncü dozu gerekli mi?
Corona virüse yakalanan her 10 çocuktan biri uzun Covid’den muzdarip
Corona virüse yakalanan her 10 çocuktan biri uzun Covid’den muzdarip
Türkiye'de 3. doz sonuçlar ilk kez açıklandı
Türkiye'de 3. doz sonuçlar ilk kez açıklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim