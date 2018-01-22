Kabartma tozuyla kanseri tedavi etmiş

Kanseri kabartma tozu kullanarak tedavi ettiği iddiası ile hasta kabul eden Tullio Simoncini, bir hastanın ölümüne sebep oldu. 2006 yılında, tedavisinin bilim dışı bir yöntemle yapılması ve kasıtsız adam öldürme suçlamaları üzerine meslekten ihraç edilen İtalyan doktor, kabartma tozu tedavisi uyguladığı hastasının ölümü üzerine 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2006’da meslekten ihraç edildikten sonra Arnavutluk’ta doktorluk yapmaya başlayan Simoncini, sodyum bikarbonatlı kanser ‘tedavisini’ bu ülkede sürdürmeye devam etti.

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BBC Türkçe’nin haberine göre 2012’de beyin tümörü teşhisi koyulan 27 yaşındaki İtalyan Luca Ernesto Olivotto, internette yaptığı araştırmada “Simoncini metodu” denilen bu “tedavi yöntemini” keşfetti.

Olivotto’nun detaylı bilgi almak için irtibata geçtiği Tullio Simoncini, bu tedavi yönteminin “yüzde 70 oranda hayat kurtardığını ve yan etkilerinin çok az olduğunu” söyledi. Bunun üzerine Olivotto, Simoncini metodunu denemek için Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gitti.

Simoncini’nin damardan sodyum bikarbonat enjekte ettiği Olivotto iki gün sonra ağır metabolik alkaloz (kandaki ve öbür vücut sıvılarındaki asit düzeyinin aşın derecede düşük ya da alkali düzeyinin çok yüksek olması) nedeniyle hayatını kaybetti.

Olivotto’nun ölümüyle ilgili Roma’da açılan davada karar hafta içinde açıklandı. Mahkeme, Simoncini’yi ölüme sebebiyet vermek ve görevini kötüye kullanmaktan suçlu bularak 5 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Simoncini’nin asistanı Roberto Gandini’ye de 2 yıl hapis cezası verildi.