Kabızlık şikayetiyle gitti vücudundan çıkan şey şok etti!

Çin'de hayrete düşüren bir olay yaşandı. 50 yaşında bir adamın kabızlık sorununu patlıcanla çözmeye çalıştığı kaydedildi.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye giden adamın vücudundan patlıcan çıktı. Doktor patlıcanın vücutta hareket ettiğini ve neredeyse hastanın kalbine ulaştığını söyledi.

İsmi açıklanmayan hastanın röntgendeki görüntüleri hayrete düşürdü. 30 santimetreden daha uzun olan bir patlıcanın adamın bağırsakları boyunca ilerlediği tespit edildi. Hastanın acilen ameliyata alınması gerektiği açıklandı.

Hasta, doktorlarına patlıcanın kabızlığı iyileştirmeye yardımcı olduğunu söyledi. Ancak bu hareket onu ameliyat masasına götürdü.

Doktorlar, patlıcanın sıkıştığını, midede şişlik ve akciğerlerde iltihaba yol açtığını söyledi.

Ameliyat edilen hastanın durumunun iyi olduğu açıklandı.

Uzmanlar, bu tip uygulamaların iç organlarda tahribata neden olabileceğini, kişinin hayatını dahi kaybedebileceğini vurgulayarak, kabızlık gibi sağlık sorunları yaşayanların hastaneye giderek tedavi alması gerektiğini söylüyor.