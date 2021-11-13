Kaçınılmaz işitme kaybı nedir?

Merhaba değerli okur severler

Bugün sizlere Presbiakuzi hakkında bilgi vereceğim

Peki, Presbiakuzi nedir?

Presbiakuzi yaşa bağlı işitme kaybıdır ve kaçınılmaz olan işitme kaybıdır. Kaçınılmaz derken gözünüz korkmasın tek başına ileri derecede işitme kaybına neden olmaz. Yaşlanma süreci vücudumuzun her organında olduğu gibi işitmeden sorumlu olan organımız kulakta yaş ilerledikçe yaşlanır ve deformasyonlara uğrar. Yaşlanma süreci, kulak zarı, kemikçik zincir, koklear pencereler ve merkezi işitsel sinir sistemi dahil olmak üzere işitsel sistemin birçok alanında değişikliklere neden olur. Kulak kepçesi dış kulağın gözle görülür bölümüdür ve fizyolojik yaşlanmayı en kolay gözlemlediğimiz kısımdır. Kulak kepçesinde meydana gelen kıllanma(daha çok erkeklerde gözlenir) ve büyüme fizyolojik olarak yaşlılık belirtileridir.

Literatürde presbikuzinin başladığı yaşın kesin bir tanımı yoktur, ancak diğer tüm faktörler eşit olmak üzere erkeklerde altmışlı yılların başında ve kadınlarda altmışlı yılların sonlarında beklenmelidir.

Presbiakuzi her iki kulakta da yavaş ilerleyen işitme kaybıdır. 65 yaşından büyük 100 yetişkinden yaklaşık 30'unda işitme kaybı mevcuttur. Bu işitme kaybı erkeklerde daha erken gözlenmekle birlikte kadınlara göre daha fazla erkeklerde gözlenen bir işitme kaybıdır.

Bu işitme kaybı yavaş yavaş gerçekleştiğinden genellikle ilk başta değişimin farkında olunmaz. Çoğu zaman, telefon zili veya mikrodalga uyaranı ‘bip’ sesi gibi veya kadın ve çocuk sesi gibi tiz sesleri duyma yetisini etkiler. Bu belirtilerin yanında zaman zaman veya düzenli tinnitus(kuak çınlaması) hissediliyorsa, kalabalık ortamlarda konuşmalar kolay ayırt edilemiyorsa veya mırıldanma gibi duyuluyorsa presbiakuzinin başlangıcının belirtileri olabilir.

Presbiakuzinin gelişmesine neler sebep olur?

Öncelikle genetik kökenli bir nedeni olabilir. Ailenizde var olan bir kalıtsal durumu göz önünde tutmak gerek.

İkincil olarak, erkeklerde daha fazla gözlenmesinin nedeni çalışma ortamıdır. Uzun süre yüksek şiddette gürültüye maruz kalarak çalışmak işitme kaybına sebep olur ve yaşımız ilerledikçe bu etken ile işitme kaybı derecesi artar. Eğer bir beyaz yakalıysanız risk grubunda değilsiniz ama sanayi işçisi yada yüksek şiddetli makineler ile uzun süre çalışıyorsanız risk grubundasınız.

Üçüncü bir sebep ise yaş ilerlemesi veya kalıtsal hastalıklardan dolayı düzenli kullanılan bazı ilaçlar işitme kaybına neden olabilir.

Bu nedendendir ki işitme testlerini belli bir yaştan sonra sıklıkla tekrarlamalısınız. İşitme kaybı ne kadar erken teşhis edilirse rehabilitasyonu o kadar erken başlar. Erken teşhis edilen kayıp yaşanacak olan sosyal etkilerin engellenmesini sağlar.