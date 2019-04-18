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“Kadının Doğurganlık Hakları ve Sağlığı” konulu çalıştay düzenleniyor

Sağlık Bakanlığı cumartesi günü “Kadının Doğurganlık Hakları ve Sağlığı” konulu çalıştay düzenliyor.

18 Nisan 2019 Perşembe 14:45
“Kadının Doğurganlık Hakları ve Sağlığı” konulu çalıştay düzenleniyor
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Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çatalköy’deki Acapulco Convention Center’de düzenlenecek çalıştay saat 10.00’da başlayacak. Çalıştayın açılış konuşmasını Sağlık Bakanı Filiz Besim yapacak.

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Çalıştayda, Prof. Dr. Ayşe Akın “Uluslararası Üreme Sağlığı Politikaları Işığında Türkiye Deneyimi, İsteyerek Düşük”; Dr. Lale Tırtıl “Küresel Farklı Uygulamaların Kökeni”; Dr. Muhtar Çokar “İsteyerek Düşük, Etik ve Yasalar” ve Yrd. Doç. Dr. Nurcan Güncan “Ceza Hukuku” ile ilgili sunum yapacak. Panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen gerçekleştirecek.
Çalıştayın idari koordinasyonu ve raporlaması DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi tarafından yapılacak.

Sivil toplum örgütleri, devlet kurumları, uzmanlar ve ilgili meslek guruplarının katılım göstermesi beklenen çalıştayda ikinci bölümde teknik heyetler “Doğurganlık Hakkı ve uygulamalarda hukuki bakış açısı ve gündem. Doğurganlık Hakkı, seçimi ve kürtaj ( sosyal ağda etik boyut). Doğurganlık Hakkı, doğum kontrolü, kadın sağlığı ve sosyal devlet politikaları” konularını ele alacak.
(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Acapulco Convention CenterKadınHaber
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