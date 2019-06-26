Kadınlar dikkat! Bu haber sizi yakından ilgilendiriyor

Jinekoloji, ergenlikten erişkinliğe kadar kadın sağlığının en önemli alanıdır. Peki, jinekoloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

JİNEKOLOJİ NEDİR?

Jinekoloji, kadın bedenine ve üreme sağlığına odaklanan bir tıp dalıdır. Jinekoloji alt branşları; obstetri yani doğum, kadın hastalıkları, kısırlık, tüp bebek, aile planlaması, jinekolojik onkoloji, cinsel hastalıklar ve cinsel problemler gibi konulardır. Kadın sağlığı ve hastalıklarını inceleyen bilim dalı olan jinekoloji ile ilgilenen ve bu eğitimi almış olan uzman hekimlere de jinekolog denir.

Jinekolog, rahim ağzı, fallop tüpleri, yumurtalıklar, uterus, vajina ve vulva içeren kadın üreme sisteminde uzmanlaşmış bir cerrahtır. Adet problemleri, doğum kontrolü, cinsellik, menopoz ve kısırlık sorunları bir jinekolog tarafından teşhis ve tedavi edilir; jinekologların çoğu ayrıca doğum öncesi bakım sağlarken, bazıları da birinci basamak sağlık hizmeti sunar.

Adet sorunları, amenore (adet dönemlerinin olmaması), dismenore (ağrılı adet dönemleri) ve menoraji (ağır adet dönemleri) içerir. Menoraji, uterusun cerrahi olarak çıkarılması histerektomi için ortak bir göstergedir. Yumurtalık kistleri, endometriozis ve insan papilloma virüsü, kadın üreme sisteminin herhangi bir alanında, inkontinans, pelvik organların prolapsusu ve enfeksiyonları gibi bir jinekolog tarafından saptanabilecek diğer durumlardır. Bir jinekolog, fungal, bakteriyel, viral veya protozoal enfeksiyonları tespit edebilir.

Jinekologların çoğu da kadın doğum uzmanıdır. Bir kadın doğum uzmanı, hamilelik, doğum ve puerperium olarak bilinen doğumdan hemen sonraki zamanın yönetiminde uzmandır. Kadın doğum uzmanı/jinekolog, koruyucu bakımdan cinsel yolla bulaşan hastalıkların tespitine ve aile planlamasına kadar uzanan geniş bir yelpazede hizmet verir. Ayrıca ergen kadın hastalıkları ve endokrinolojisi veya genç kadınlar arasında davranışsal problemlerle ilgilenebilirler.

JİNEKOLOG HANGİ HASTALIKLARA BAKAR

Jinekologlar jinekoloji alt branşlarında birçok hastalıkla ilgilenen uzmanlardır. Bunlar;

– Gebeliğe hazırlık ve gebelik takibi

– Vajinal doğum ve sezaryen

– Rahim hastalıkları

– Yumurtalık hastalıkları

– Rahim ağzı hastalıkları

– Kürtaj

– Adet düzensizlikleri

– Vajinal akıntılar

– Ultrasonografi

– Doğum kontrol yöntemleri

– Aşılama, tüp bebek

– Dış gebelik

– Vajina sarkmaları ve idrar kaçırma

– Genital estetik ameliyatları