Kadınlar için sıkılaşma yöntemleri...

Sağlıklı bir bedene giden yol dengeli bir beslenme, yeterli egzersiz ve dinlenmeden geçer.

Bu üç maddeden bir tanesi eksik kalırsa istediğimiz bedene ulaşmamız daha uzun süre alacak.

Önerilerimiz egzersiz maddesini fazlasıyla karşılayacak ve alacağınız sonuçları maksimum düzeye çıkartacak.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.

Sadece egzersiz yaparak sıkılaşmak çok gerçekçi bir çözüm değil.

Bu galerimizde sizleri egzersiz konusunda bilgilendirip örnek bir program da göstermiş olacağız.

Fakat en çok zorlanılan beslenme konusu hakkında da bazı tüyolarımız olacak.

SIKILAŞMA MI İNCELME Mİ

En çok karıştırılan bu iki konuyu kafanızda netleştirerek başlamakta fayda var.

İncelmek, kilo vermek anlamına gelir yani 65 kilodan 55 kiloya düşerseniz incelmiş olursunuz.

Fakat incelmek size her zaman istediğiniz görüntüyü vermeyebilir.

Kilo vermek size yağ yaktıracaktır ama kaslarınızın bir kısmı bu yöntemle eriyebilir.

Sıkılaşmak isterseniz yağ yakmalı ve aynı zamanda kaslarınızı da geliştirmelisiniz.

Bunu başarabilmenin de tek yolu egzersiz yapmaktır.

Ayrıca çalıştırdığınız kaslarınız aldığınız düşük kalori ile birlikte daha sıkı ve kıvrımlı gözükecek, bu da belinizin olduğundan daha ince durmasını sağlayacak.