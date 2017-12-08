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Kadınlarda aşırı kıllanmanın nedenleri ve tedavisi

Kadınlarda tüylenme nedir? Kadınlarda tüylenmenin nedenleri nelerdir? Kadınlarda tüylenmenin tedavisi nedir?

08 Aralık 2017 Cuma 16:32
Kadınlarda aşırı kıllanmanın nedenleri ve tedavisi
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Cildiye Uzmanı Dr. Fikret Kaya, özellikle kadınlarda sıkça rastlanan hirsutizm (aşırı kıllanma) sorununun altında yatan nedenin araştırılması ve akabinde tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

İHA'nın haberine göre; Dr. Fikret Kaya, özellikle kadınların sıkça rastlanan aşırı kıllanma sorununun nedenleri ve tedavisi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

ERKEK TİPİ BÖLGELERDE KILLANMA OLURSA...

Uzm. Dr. Kaya, "Bilimsel adı hirsutizm olan aşırı kıllanma yani tüylenme sorunu, androjen hormonları salgısı herhangi bir nedenle arttığında kana daha fazla hormon aktarılır, böylece kıl köklerine de daha fazla hormon ulaşır.

Bu fazla miktardaki hormonlar kadınlarda dinlenme aşamasında bulunan ve erkek tipi bölgelerde bulunan kılların üretiminde artış olmasına neden olur. Sonucunda vücudun çeşitli yerlerinde birçok tüy görülür. Erkeklerin tüyleri kadınlara oranla göğüs, sırtın alt kısmında, karın alt kısmında ve sakal-bıyık gibi 'tipik' bölgelerde daha kalın ve uzun çıkmaktadır. Çoğu kadının da bu bölgede tüyü vardır ancak buradaki tüyler kısa, yumuşak ve belli belirsizdir. Ancak androjen hormonunun daha fazla çalıştığı durumlarda, tüyler kalınlaşıp uzar ve çoğu durumda da bu erkeksi bir görünüm sergiler. Bunun sebebi örneğin konjenital adrenal hiperplazi, adrenal bezlerini etkileyen ve kortizol gibi belli hormonların daha çok salgılandığı genetik bir hastalık veya polikistik over gibi farklı patolojiler olabilir. Bunun altında yatan birçok sebebi bulunur. Eğer kıllanma hızlı oluşuyor ve ilerliyor ise nedenini araştırmak gerekir. Bu durum neden oluşur ve nasıl önüne geçilir, tedavisi nasıl olmalıdır, bu ve bunun gibi sorunlarınızla ilgili mutlaka bir uzman doktordan destek almanız gerekmektedir" dedi.

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