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Kahve kilo aldırır mı? Aç karnına kahve içmek zayıflatır mı?

Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olan kahve içimi keyifli içeceklerin başında gelir. Başta ülkemiz olmak üzere birçok ülkede sabah kalkar kalkmaz ilk içilen içecek olan kahve hakkında birçok farklı bilgi mevcut. Kararında içildiğinde faydaları olan kahve, sık tüketildiğinde ise soru işaretlerini beraberinde getirir. Peki, kahve kilo aldırır mı? Sabah aç karnına kahve içmek zayıflatır mı?

05 Mart 2022 Cumartesi 12:34
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Kahve kilo aldırır mı? Aç karnına kahve içmek zayıflatır mı?
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Kahve tüketimi Türkiye'de bir hayli fazladır. Özellikle de diyet yapmakta olan insanlar kahve tüketmeyi fazla bir şekilde tüketmektedir. Kahvenin kendisi değil fakat içerisine eklenen krema, şeker, karamel tozu, çikolata, şurup, süt tozu ve çeşitli tatlandırıcılar kilo alımına neden olabilmektedir. Kilo alımı vücuda giriş sağlayan kalori ile ilgili bir mesele olarak ele alınmalıdır. Bu nedenle de sade kahve kalorisi oldukça düşük olmasından ötürü kilo alımına neden olan bir gıda olarak ifade etmek zordur. Ancak bununla birlikte kahvenin kalorisini arttıran maddeler içine girmiş olduğu zaman kalorisi de artar ve bu nedenden ötürü de kahve tüketimi kilo aldırabilir. Bu sebeple birlikte kahve içerken içerisine bilinçsiz bir şekilde madde katmamamız gerekir.

SABAH AÇ KARNINA KAHVE İÇMEK ZAYIFLATIR MI?

Haber Global’in haberine göre; Siyah kahve yani içerisine süt tozu, tatlandırıcı, şeker gibi maddelerin girmediği kahvelerin bunlara örnek olarak Türk kahvesi, filtre kahve ekspresso vb. metabolizmayı hızlandırıcı bir tesir göstermiş olduğu kanıtlanmıştır.

Bundan ötürü bu tür kahvelerin içerisine süt tozu, krema, tatlandırıcı, şurup gibi çeşitli gıda maddeleri girmediği müddetçe bu kahvelerin tüketimi metabolizmayı hızlandırır. Sabah aç karna bu kahvelerin tüketilmesi kalp atış hızını yükseltir, bu sayede de vücutta yağ ve şeker yakımı sağlanır. Sabah aç karna kahve içmek metabolizmayı hızlandırmasından ötürü kilo vermeye destekçi olmaktadır.

Ek olarak metabolizmayı hızlandırmak bağırsak hareketlerini de hızlandıracak ve bu nedenle de hazımsızlığa ve kabızlığa da iyi gelecektir. Ama zayıflamak için bilinçsiz bir biçimde kahve tüketimi yanlıştır. Kahve tüketirken dikkatli olunmalı ve gerekirse bir uzmana danışmayı ihmal etmemelisiniz.

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