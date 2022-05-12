Künye
Kıbrıs 19
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla...
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar

Kahvenin erkekler üzerindeki etkisi korkunç!

Kolesterol, vücudun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu yağlı bir maddedir. Yüksek kolesterol sağlık için zararlıyken düşük kolesterol de sağlık için zararlıdır. En faydalısı dengeli kolesteroldür. Kolesterolü dengede tutmanın yolu sağlıklı ve düzenli beslenmedir. Bilim insanları yakın zamanda bir diyetin kadın ve erkeklerde kolesterol düzeylerini nasıl etkilediğini keşfettiler.

12 Mayıs 2022 Perşembe 10:13
594 Okunma
Kahvenin erkekler üzerindeki etkisi korkunç!

Sağlığınız için kolesterolün dengede kalması önemlidir. İki tip kolesterol, HDL ve LDL, yüksek yoğunluklu lipoprotein ve düşük yoğunluklu lipoproteindir, ayrıca 'iyi' ve 'kötü' kolesterol olarak da bilinir. İyi kolesterol, HDL, kardiyovasküler sağlığı korumak için gerekli olan kolesterol şeklidir, kötü kolesterol, LDL ise atardamarlarda plak oluşturarak kalp sağlığına zarar verir. Beslenme, kolesterolün ana etkenidir ve bazı gıdalar, kişinin cinsiyetine bağlı olarak diğerlerinden daha büyük bir etkiye sahip olabilir.

ETKİLERİ CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞİYOR

Bilim insanları, Open Heart dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, özellikle içici bir erkekse, kahvenin kolesterol seviyeleri üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini keşfettiler. Kahve tüketiminin erkeklerin kolesterol düzeyleri üzerinde kadınlardan daha fazla etkisi olduğu gösterilmiştir. Önceki araştırmalar günde sadece iki veya üç fincan kahvenin tüketici için birden fazla kardiyovasküler ve nörolojik fayda sağladığını göstermiştir.

Son Güncelleme: 12.05.2022 10:14
Anahtar Kelimeler:
KahveKalp Krizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Reçetesiz satılan en tehlikeli ilaç'
'Reçetesiz satılan en tehlikeli ilaç'
İngiliz hükümeti resmen doğruladı!
İngiliz hükümeti resmen doğruladı!
DSÖ'den 'gizemli hepatit' açıklaması
DSÖ'den 'gizemli hepatit' açıklaması










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim