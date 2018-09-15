Kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren 8 işaret

Erken tanı ile kalp rahatsızlıklarından hayati bir risk yaşatmadan kurtulmak istiyorsanız kalp hastalıklarını işaret eden sinyaller işinize yarayabilir.

İşte kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren 8 yaygın işaret…

DERİ DÖKÜNTÜLERİ

Yapılan araştırmalar egzama hastalarının yüzde 48'inin yüksek tansiyon, yüzde 29'unun ise yüksek kolesterol olma olasılığını ortaya koyuyor. Zona hastalığından muzdarip olan kişilerin ise diğerlerine göre kalp hastalıklarına yakalanma riski yüzde 59 oranında daha fazla.

CİLTTE MAVİMSİ RENK

Kan akışının azalması ya da kanın yeterince pompalanmaması sonucunda ortaya çıkan bu semptom sıklıkla görülen bir belirti değil. Şok etkisi ile ortaya çıkan bu sorun vücudunuzun tamamında görülebileceği belirli uzuvlar üzerinde de görülebilir.

BİLİNÇ KAYBI VE BAYILMA

Kalp rahatsızlıkları arasında en sık görülen semptomlar arasında bilinç kaybı ve bayılma yer alıyor. Bunun sebepleri arasında kalbin kanı iyi pompalayamamasının yanı sıra kalp akışının damarlarda tıkanması gibi etkenler de yer alıyor. Bilinç kaybı, bayılma gibi sorunlar ile karşılaştığınız anda uzman biri ile görüşmelisiniz.

AŞIRI KAYGILI RUH HALİ

Yapılan araştırmalara göre hayatının belirli dönemlerinde kaygılı ruh haline sahip kişilerin kalp hastalıklarına daha yatkın olduğunu ortaya koyuyor. Kaygı düzeyiniz birçok hastalığın sebebi olabilir.

MİDE BULANTISI VE İŞTAHSIZLIK

Karaciğer çevresinde yer alan sindirim sıvıları nedeniyle kalp rahatsızlıklarına bağlı mide bulantısı, iştahsızlık gibi sorunlar görülebilir. Bu sağlık sorunlarını genellikle karın ağrısı takip eder. Bu semptomların tümünü aynı anda yaşıyorsanız doktora gitmeniz tavsiye ediliyor.

AYAKLARDA VE BACAKLARDA ŞİŞLİK

Bacak, ayak ya da ayak bileklerinizde sebepsiz şişlikler ortaya çıkabilir. Kalbin iyi şekilde pompalanmaması halinde kan damarlarındaki sıvının dokulara sızması ile birlikte ortaya çıkan şişlik durumunda, kişinin doktora görünmesi yapılacak en faydalı işlem olacaktır. Özellikle ayağınıza çorap giydiğinizde lastik çok fazla rahatsız ediyor ve beraberinde yara izleri oluşuyorsa mutlaka doktora görünün.

ŞİDDETLİ ÖKSÜRÜK

Birçok farklı hastalıkta görülebilen şiddetli öksürük, özellikle pembe bir sıvı ile birlikte görüldüğünde kalp yetmezliğine işaret ediyor olabilir.

KOLLARA YAYILAN AĞRI

Kalp hastalıklarına işaret eden en önemli sinyallerden birisi kola yayılan ağrılar. Kol ağrısı erkeklerde sol kısımda olurken kadınlarda bu durum iki kol ağrısı olarak kendini gösterebiliyor. Kadınların bazı zamanlarda kollarında hissettiği ağrılar sinir sistemi ile alakalı olacağından doğru bir tanı için mutlaka uzmana danışılmalı.