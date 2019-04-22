Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata

Kalıcı hastalıklara da neden olabilir! İşte belirtileri ve tedavisi

Neisseria gonorrhoeae bakterisinin neden olduğu bel soğukluğu kolayca tedavi edilebilir, ancak bazen kalıcı komplikasyonlara yol açan bir hastalıktır. Peki, Bel soğukluğu (genore) belirtileri nelerdir? Bel soğukluğu tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

22 Nisan 2019 Pazartesi 09:42
Kalıcı hastalıklara da neden olabilir! İşte belirtileri ve tedavisi
banner44

Cinsel olarak aktif olan herkes bel soğukluğu alabilir. Bel soğukluğu tedavi edilmediğinde çok ciddi komplikasyonlara neden olabilir, ancak doğru ilaçla tedavi edilebilir. Şimdi, Bel soğukluğu (genore) belirtileri nelerdir? Bel soğukluğu tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

BEL SOĞUKLUĞU NEDİR?

Belsoğukluğu hem erkek hem de kadınları enfekte edebilen cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Cinsel organlarda, rektumda ve boğazda enfeksiyonlara neden olabilir. Özellikle 15-24 yaş arasındaki gençler arasında çok yaygın bir enfeksiyondur.

Bel soğukluğu olan biriyle seks yaparak bel soğukluğu yaşayabilirsiniz. Enfekte olmuş hamile bir kadın doğum sırasında bebeğine enfeksiyonu bulaştırabilir.

BEL SOĞUKLUĞU BELİRTİLERİ

Aktif bel soğukluğu enfeksiyonuna rağmen semptomlar mevcut olmayabilir. Belirtiler enfeksiyona maruz kaldıktan 1-14 gün sonra herhangi bir yerde ortaya çıkabilir.

Erkekler ve kadınlar biraz farklı semptomlar yaşar; bunlar şunları içerebilir:

ERKEK:

– İrini andıran beyaz, sarı veya yeşil üretral akıntı
– Penis başında şişme yada kızarıklık
– Testislerde veya skrotumda ağrı
– Ağrılı veya sık idrara çıkma
– Dışkılama sırasında anal akıntı, kaşıntı, ağrı, kanama veya ağrı
– Kaşıntı, yutma zorluğu veya şişmiş boyun lenf bezleri
– Göz ağrısı, ışığa duyarlılık veya irine benzeyen göz akıntısı
– Eklemlerde şişlik, kızarıklık ve ağrı

KADIN:

– Cinsel ilişki sırasında ağrı
– Ateş
– Sarı veya yeşil vajinal akıntı
– Vulvar şişlik
– Kanama

banner41
– Adet dönemlerinin ağır geçmesi
– İlişkiden sonra kanama
– Kusma ve karın veya pelvik ağrı
– Ağrılı veya sık idrara çıkma
– Boğaz ağrısı, kaşıntı, yutma zorluğu veya şişmiş boyun lenf bezleri
– Göz ağrısı, ışığa duyarlılık ve irine benzeyen göz akıntısı
– Eklemlerde şişlik, kızarıklık ve ağrı
– Ağrılı bağırsak hareketleri

BEL SOĞUKLUĞU TEDAVİSİ

Çoğunlukla tanı koymak için yapılan testlerde idrar kullanılır. Bazı durumlarda erkekte idrar kanalından, kadında rahim ağzından (serviks), gerek görüldüğünde de rektum ve boğazdan örnek alınabilir. Bel soğukluğu doğru ilaçlarla tedavi edilebilir. Bu nedenle doktor tarafından reçetelenmiş ilaçların kullanılması çok önemlidir. Her ne kadar ilaç enfeksiyonu durdurabilse de, hastalığın neden olduğu kalıcı hasarları geri döndüremez.

Tedavi edilmeyen belsoğukluğu, hem kadınlarda hem de erkeklerde ciddi ve kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilir.
Kadınlarda tedavi edilmeyen belsoğukluğu pelvik inflamatuar hastalığa (PID)neden olabilir . PID’nin bazı komplikasyonları şunlardır:

– Dış fallop tüplerini tıkayan skar dokusu oluşumu.
– Dış gebelik
– Kısırlık (hamile kalmama)
– Uzun süreli pelvik / karın ağrısı.

Erkeklerde testislerin bağlı olduğu tüplerde ağrı, nadiren kısırlık ile sonuçlanabilir. Tedavi edilmeyen gonore kan ve eklemlere yayılabilir. Bu hayati tehlike arz eden bir durumdur. Bel soğukluğu geçiren kişi korunmasız ilişkiyle tekrar hastalığa yakalanabilir.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kalıcı HastalıkSağlıkHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günde ne kadar su içeceğimize nasıl karar vermeliyiz?
Günde ne kadar su içeceğimize nasıl karar vermeliyiz?
Tabipler Birliği kadın sağlığı ve doğurganlık haklarına dikkat çekti
Tabipler Birliği kadın sağlığı ve doğurganlık haklarına dikkat çekti
Ek gıdaya geçişte doğru bilinen 6 yanlış
Ek gıdaya geçişte doğru bilinen 6 yanlış

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim