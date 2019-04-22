Kalıcı hastalıklara da neden olabilir! İşte belirtileri ve tedavisi

Cinsel olarak aktif olan herkes bel soğukluğu alabilir. Bel soğukluğu tedavi edilmediğinde çok ciddi komplikasyonlara neden olabilir, ancak doğru ilaçla tedavi edilebilir. Şimdi, Bel soğukluğu (genore) belirtileri nelerdir? Bel soğukluğu tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

BEL SOĞUKLUĞU NEDİR?

Belsoğukluğu hem erkek hem de kadınları enfekte edebilen cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Cinsel organlarda, rektumda ve boğazda enfeksiyonlara neden olabilir. Özellikle 15-24 yaş arasındaki gençler arasında çok yaygın bir enfeksiyondur.

Bel soğukluğu olan biriyle seks yaparak bel soğukluğu yaşayabilirsiniz. Enfekte olmuş hamile bir kadın doğum sırasında bebeğine enfeksiyonu bulaştırabilir.

BEL SOĞUKLUĞU BELİRTİLERİ

Aktif bel soğukluğu enfeksiyonuna rağmen semptomlar mevcut olmayabilir. Belirtiler enfeksiyona maruz kaldıktan 1-14 gün sonra herhangi bir yerde ortaya çıkabilir.

Erkekler ve kadınlar biraz farklı semptomlar yaşar; bunlar şunları içerebilir:

ERKEK:

– İrini andıran beyaz, sarı veya yeşil üretral akıntı

– Penis başında şişme yada kızarıklık

– Testislerde veya skrotumda ağrı

– Ağrılı veya sık idrara çıkma

– Dışkılama sırasında anal akıntı, kaşıntı, ağrı, kanama veya ağrı

– Kaşıntı, yutma zorluğu veya şişmiş boyun lenf bezleri

– Göz ağrısı, ışığa duyarlılık veya irine benzeyen göz akıntısı

– Eklemlerde şişlik, kızarıklık ve ağrı

KADIN:

– Cinsel ilişki sırasında ağrı

– Ateş

– Sarı veya yeşil vajinal akıntı

– Vulvar şişlik

– Kanama



– Adet dönemlerinin ağır geçmesi– İlişkiden sonra kanama– Kusma ve karın veya pelvik ağrı– Ağrılı veya sık idrara çıkma– Boğaz ağrısı, kaşıntı, yutma zorluğu veya şişmiş boyun lenf bezleri– Göz ağrısı, ışığa duyarlılık ve irine benzeyen göz akıntısı– Eklemlerde şişlik, kızarıklık ve ağrı– Ağrılı bağırsak hareketleri

BEL SOĞUKLUĞU TEDAVİSİ

Çoğunlukla tanı koymak için yapılan testlerde idrar kullanılır. Bazı durumlarda erkekte idrar kanalından, kadında rahim ağzından (serviks), gerek görüldüğünde de rektum ve boğazdan örnek alınabilir. Bel soğukluğu doğru ilaçlarla tedavi edilebilir. Bu nedenle doktor tarafından reçetelenmiş ilaçların kullanılması çok önemlidir. Her ne kadar ilaç enfeksiyonu durdurabilse de, hastalığın neden olduğu kalıcı hasarları geri döndüremez.

Tedavi edilmeyen belsoğukluğu, hem kadınlarda hem de erkeklerde ciddi ve kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilir.

Kadınlarda tedavi edilmeyen belsoğukluğu pelvik inflamatuar hastalığa (PID)neden olabilir . PID’nin bazı komplikasyonları şunlardır:

– Dış fallop tüplerini tıkayan skar dokusu oluşumu.

– Dış gebelik

– Kısırlık (hamile kalmama)

– Uzun süreli pelvik / karın ağrısı.

Erkeklerde testislerin bağlı olduğu tüplerde ağrı, nadiren kısırlık ile sonuçlanabilir. Tedavi edilmeyen gonore kan ve eklemlere yayılabilir. Bu hayati tehlike arz eden bir durumdur. Bel soğukluğu geçiren kişi korunmasız ilişkiyle tekrar hastalığa yakalanabilir.