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Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!

Dermatofitoz, dermatofit enfeksiyonu veya tinea olarak da bilinen saçkıran, ciltteki bir mantar enfeksiyonudur. Çok hızlı bir şekilde yayılan saçkıran, tedavide geç kalınması durumunda kalıcı olarak saç kayıplarına sebep olur. Peki, saçkıran tedavisi nasıl yapılır? Saçkıran ne kadar sürede geçer? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

03 Ocak 2020 Cuma 10:24
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!

Saçkıran, kalıtımsal faktörler, bağışıklık sisteminin zayıf olması, egzama, addison hastalığı, sedef hastalığı gibi nedenler ve ağırlıklı olarak gençlerde ortaya çıkar. Saçkırandan etkilenen her 100 kişiden 70-80’i 40 yaşın altındadır ve erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülür. Peki, saçkıran tedavisi nasıl yapılır? Saçkıran ne kadar sürede geçer? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

SAÇKIRAN NEDİR?

Saçkıran ya da tıbbi adıyla alopesi areata mantarların sebep olduğu ve bir kişinin saçının ya da kaş, kirpik, sakal gibi diğer tüylerinin kısa bir süre içinde bölgesel olarak aniden dökülmesi ile karakterize bir hastalıktır. Her ne kadar adına saçkıran denilse de bu hastalığa sebep olan mantarlar, saçta, deride, tırnakta ve ayak parmaklarında mantar enfeksiyonuna yol açabilir.

Üç farklı mantar türü saçkıranlara neden olabilir: Trichophyton, Microsporum ve Epidermophyton. Bu mantarların toprakta spor olarak uzun süre yaşayabilmesi mümkündür. İnsanlara ve hayvanlara, bu toprakla doğrudan temas ettikten sonra bulaşabilir.

Enfeksiyon ayrıca, enfekte hayvanlarla veya insanlarla temas yoluyla da yayılabilir. Enfeksiyon genellikle mantarı barındıran öğeleri paylaşarak çocuklar arasında da yayılır.

SAÇKIRAN NEDEN OLUR?

– Kalıtımsal faktörler
– Bağışıklık sisteminin zayıf olması
– Stres
– Kronik iltihabi tiroid hastalığı
– Kullanılan ilaçlar
– Sağlıksız beslenme
– Egzama
– Addison hastalığı
– Sedef hastalığı
– Saman nezlesi
– Atopik alerjik astım
– Vitiligo
– Lupus

SAÇKIRAN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Saçkıran hastalığı, tedavisi mümkün olan bir deri hastalığıdır. Tedaviye başlandığında ilk olarak saçkırana sebep olan yapıcı mantarları yok etmek hedeflenir. Bu işlemde genellikle mantar ilaçları olarak kullanılan toz, tablet veya krem şeklinde olan ilaçlarla mümkündür. Bu tür ilaçlar genellikle saçkıranın görüldüğü bölgeye sürülerek uygulanmaktadır. Tabletler şeklindeki ilaçlar en sık kullanılan ve tercih edilen tedavi yöntemleridir. Saçkıran hastalığında iğne tedavisi de yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Saç köklerini destekleyen bitkisel içerikli spreylerden ve bitkilerin kendisinden de destek alınarak tedaviye destek olunabilmektedir.

SAÇKIRAN NE KADAR SÜREDE GEÇER?

Saçkıran hastalığında tedavi süreci ile ilgili olarak; hastalığın ne kadar ilerlediği, hastanın bünyesi ve tedavi yöntemleri gibi etkenler süreyi etkilemektedir. Ayrıca, saç yapısı, genetik yatkınlık, yaş gibi faktörlerinde etkisi büyüktür. Genelde bağışıklık sistemi güçlü olan ama stres yüzünden saçkırana maruz kalan hastalarda tedavi süresi daha kısadır. Çocuklar ve gençlerde 6 ay içinde saçkıranın iyileşmesi beklenebilir.

Son Güncelleme: 03.01.2020 10:28
Anahtar Kelimeler:
Saç Kayıpları
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