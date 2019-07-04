Kalorisi az ama faydası çok!

. Ülkemiz de bunlardan birisidir. Özellikle Marmara ve Çukurova Bölgeleri en önemli karpuz ekim yerleridir. Karpuz, A, B6 ve C vitaminleri, çok sayıda likopen, antioksidan ve amino asit içerir. Sağlık açısından faydaları oldukça fazladır. Şimdi haberimizde bu faydalardan bazılarını anlatmaya çalışacağız. İşte karpuzun faydaları…

KARPUZ NEDİR?

Karpuz, Güney Afrika'ya özgü asma benzeri bir çiçekli bitkide yetişen bir meyvedir. Kökleri başlangıçta kazık kök olup daha sonra saçak kök şeklinde olan, gövdesi tüylü ve 3-4 metre uzayabilen serinletici bir yaz sebzesidir. Çoğu insanın bir meyve olarak bilmesine rağmen, meyvesi yenen bir sebzedir. Tek yıllık otsu bir bitkidir. Mısır’ın Nil Nehri Vadisi’nde ve nihayetinde Çin’de yaklaşık 1000 yıl önce ekilmiştir.

KARPUZUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram karpuz yaklaşık olarak aşağıdakileri içerir:

Su: 91,45 g

Enerji: 30 Kcal

Karbonhidratlar: 7.6 g

Protein: 0.6 g

Toplam yağ: 0,15 g

Kolesterol: 0 mg

Diyet lifi: 0,4 g

Folat: 3 µg

Niasin: 0.178 mg

Pantotenik asit: 0.221 mg

Piridoksin: 0,045 mg

Tiamin: 0,033 mg

A vitamini: 569 IU

C vitamini: 8,1 mg

E vitamini: 0.05 mg

B6 Vitamini: 0,1 mg

Sodyum: 1 mg

Potasyum: 112 mg

Kalsiyum: 7 mg

Bakır: 42 µg

Demir: 0,24 mg

Magnezyum: 10 mg

Manganez: 0,038 mg

Çinko: 0.10 mg

Karoten-alfa: 303 µg

Kripto-ksantin-beta: 78 µg

Lutein-zeaksantin: 8 µg

Likopen: 4532 µg

Sitrülin: 250 mg

KARPUZUN FAYDALARI

Karpuzun insan sağlığı için faydalarından bazıları şunlardır:

Dehidrasyonu önler

Uluslararası bir araştırma, karpuzun %92 oranında sudan oluştuğunu ve bunun hem vücut ısısın hem de kan basıncının azaltılmasında etkili olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda sıcak yaz aylarında vücudunuzu nemlendirmeye yardımcı olur. Karpuzlardaki yüksek su miktarı, sıcak yaz günlerinde vücudunuzu daha da soğutan ter formunda aşırı sıvı salınımını da uyarır.

Kan basıncını düzenler

Karpuz suyunun hipertansiyonu olan obez kişilerde kan basıncını düşürücü önemli bir rol oynadığını bildirilmiştir. Ayrıca, karpuzlarda mevcut olan potasyum ve magnezyum miktarı kan basıncını düşürmede önemli bir rol oynar.

Kalbin için iyi

Karpuzlar, muhteşem kırmızı renklerini, aynı domates gibi güçlü antioksidan likopenlere borçludur. Son yıllarda, likopen, bilim insanları tarafından kardiyovasküler sağlık için özellikle önemli bir besin maddesi olarak kabul edilmektedir. Karpuz gibi likopen bakımından zengin gıdaların tüketimi, bir damar genişletici olarak hareket ederek kan akışındaki bir iyileşmeye bağlanmıştır ve potansiyel olarak LDL’yi, yani kötü kolesterolü düşürme kabiliyetini göstermiştir, yani likopen kalbiniz için iki kat daha iyidir.

Kemiklerinizi güçlendirir

Likopen bakımından zengin gıdaların bir başka yararı, diğer sağlık sorunlarının yanı sıra, kemik sorunlarına yol açabilecek oksidatif stresi azaltarak kemik sağlığını iyileştirmeleridir. Son çalışmalar, likopenin, özellikle menopoz sonrası kadınlarda, osteoporozun önlenmesi ve yönetimi için alternatif bir doğal tedavi sağlayabileceğini göstermiştir.

Enflamasyon tedavisinde yardımcı

Karpuzlarda bulunan birincil bileşik büyük yararları olan likopendir. Bir çalışmada, likopenin antienflamatuar özellikler gösterdiği bulunmuştur.

Astım önleme

Astımın gelişimindeki risk yüksek miktarda belirli besinleri tüketen kişilerde daha düşüktür. Bu besinlerden biri, karpuz gibi birçok meyve ve sebzede bulunan C vitaminidir.

Kanser

C vitamini içeren mükemmel bir antioksidan kaynağı olan karpuz, kansere neden olduğu bilinen serbest radikallerin oluşumuyla mücadelede yardımcı olabilir. Likopen alımı, bazı çalışmalarda prostat kanseri riskindeki azalma ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, karpuz çekirdekleri yüksek miktarda lif içeren bir yapıya sahiptir. Bu nedenle çekirdeklerinin tüketilmesi, bağırsak faaliyetlerini düzenlediği gibi bağırsak kanserini de engeller. Özellikle bağırsak kanseri riski taşıyan kişilerin bol miktarda tüketmesi gerekir. Aynı zamanda yine prostat kanserine karşı da fayda sağlar.

Kabızlığı giderir

Karpuz, su ve lif içeriği nedeniyle, kabızlığın önlenmesine ve sağlıklı bir sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.

Kas ağrısı

Karpuz ve karpuz suyunun, atletlerde egzersiz sonrası kas ağrısını azalttığı ve iyileşme süresini hızlandırdığını göstermiştir. Bunun karpuzda bulunan amino asit L-sitrülinin nedeniyle olduğuna inanılıyor.

Cilt

Karpuz cilt için mükemmel bir fayda sağlar, çünkü saça nemli kalmasını sağlayan sebum üretimi için gerekli bir besindir. Karpuzda bulunan A vitamini ayrıca cilt ve saç dahil olmak üzere tüm vücut dokularının büyümesi için gereklidir. Ayrıca, karpuzda bulunan likopen cildi zararlı UV ışınlarından korur.