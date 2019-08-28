Kalorisi düşük vitamin deposu!

Bamya çok sayıda temel vitamin ve mineral içerir ve bu nedenle sağlığınız için faydalıdır. Bamyanın kalorisi çok düşüktür, doymuş yağ veya kolesterol yoktur. Diyet lifi, müsilaj ve çok sayıda besinsel fayda sağlayan folatlar bakımından zengindir. Bamya A Vitamini, C Vitamini, B kompleks kompleksinde bulunan niasin, tiamin, pantotenik asit ve B-6 vitaminleri bakımından zengindir. Bamyada kalsiyum, demir, manganez ve magnezyum gibi esansiyel mineraller bulunur. Peki, bamya kaç kaloridir? İşte bamyanın besin değerleri ve kalorisi…

BAMYA KAÇ KALORİDİR: 100 gram bamya yaklaşık 33 kaloridir.

BAMYANIN BESİN DEĞERLERİ

100 g bamyada aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 33 kcal

Karbonhidrat: 7 g

Lif: 3,2 g

Şeker 1,5 g

Protein 1,9 g

Folat: 88 mcg

Niasin: 1 mg

Piridoksin: 0.215 mg

Riboflavin: 0.060 mg

Tiamin 0.200 mg

Kalsiyum: 82 mg

Sodyum: 7 mg

Potasyum: 299 mg

Demir: 0,6 mg

C Vitamini: 23 mg

D Vitamini: 0 IU

A Vitamini: 716 IU

B6 Vitamini: 0,2 mg

E Vitamini: 0.36 mg

K Vitamini: 53 mcg

Bakır: 0.094 mg

Fosfor: 63 mg

Magnezyum: 57 mg

Manganez: 0.990 mg

Pantotenik Asit: 0.245 mg

Kobalamin: 0 µg

Magnezyum: 57 mg

Toplam yağ: 0,2 g

Doymuş Yağ: 0 g

Çoklu Doymamış Yağ: 0 g

Tekli Doymamış Yağ: 0 g

Kolesterol: 0 mg