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Kalorisi düşük vitamin deposu!

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, bamya kaç kaloridir? Bamyanın besin değerleri ve kalorisi...

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:32
Kalorisi düşük vitamin deposu!

Bamya çok sayıda temel vitamin ve mineral içerir ve bu nedenle sağlığınız için faydalıdır. Bamyanın kalorisi çok düşüktür, doymuş yağ veya kolesterol yoktur. Diyet lifi, müsilaj ve çok sayıda besinsel fayda sağlayan folatlar bakımından zengindir. Bamya A Vitamini, C Vitamini, B kompleks kompleksinde bulunan niasin, tiamin, pantotenik asit ve B-6 vitaminleri bakımından zengindir. Bamyada kalsiyum, demir, manganez ve magnezyum gibi esansiyel mineraller bulunur. Peki, bamya kaç kaloridir? İşte bamyanın besin değerleri ve kalorisi…

BAMYA KAÇ KALORİDİR: 100 gram bamya yaklaşık 33 kaloridir.

BAMYANIN BESİN DEĞERLERİ

100 g bamyada aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 33 kcal
Karbonhidrat: 7 g
Lif: 3,2 g
Şeker 1,5 g
Protein 1,9 g
Folat: 88 mcg
Niasin: 1 mg
Piridoksin: 0.215 mg
Riboflavin: 0.060 mg
Tiamin 0.200 mg
Kalsiyum: 82 mg
Sodyum: 7 mg
Potasyum: 299 mg
Demir: 0,6 mg
C Vitamini: 23 mg
D Vitamini: 0 IU
A Vitamini: 716 IU
B6 Vitamini: 0,2 mg
E Vitamini: 0.36 mg
K Vitamini: 53 mcg
Bakır: 0.094 mg
Fosfor: 63 mg
Magnezyum: 57 mg
Manganez: 0.990 mg
Pantotenik Asit: 0.245 mg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 57 mg
Toplam yağ: 0,2 g
Doymuş Yağ: 0 g
Çoklu Doymamış Yağ: 0 g
Tekli Doymamış Yağ: 0 g
Kolesterol: 0 mg

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