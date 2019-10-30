Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri

Kalp hastalığı olmayan sağlıklı çocuklarda bile...

Çocukların kalbinde üfürüm duyulması oldukça sık rastlanan bir bulgudur. Herhangi bir kalp hastalığı olmayan sağlıklı çocukların hemen hemen yarısında masum nitelikli böyle üfürümler duyulabilir. Peki, Üfürüm nedir? Üfürüm belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

30 Ekim 2019 Çarşamba 10:50
Kalp hastalığı olmayan sağlıklı çocuklarda bile...

Tüm çocukların yarısından fazlasında, yaşamlarının belli bir döneminde kalp üfürümü görülür. Çoğu kalp üfürümü zararsızdır ve bir şeylerin yanlış olduğu anlamına gelmez. Peki, Üfürüm nedir? Üfürüm belirtileri ve tedavisi ile bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

ÜFÜRÜM NEDİR?

Kalbin steteskop denilen dinleme aleti ile muayenesi sırasında normal kalp seslerine ek olarak duyulan ve üfleme sesine benzeyen seslerin genel adıdır.

Masum üfürümler semptomlara yol açmayabilir ve kan, egzersiz, hamilelik veya çocuklarda hızlı büyüme gibi kalpte normalden daha hızlı akarken meydana gelebilir. Anormal üfürüm, doğumsal veya kalp kapak hastalığı, konjenital kalp bozukluğu gibi daha ciddi bir kalp rahatsızlığının belirtisi olabilir.

Anormal üfürümlere neden olan kalp problemine bağlı olarak, üfürümler nefes darlığı, baş dönmesi veya bayılma, mavimsi bir cilt veya kronik bir öksürük gibi diğer semptomlarla ilişkili olabilir.

ÜFÜRÜM ÇEŞİTLERİ

Kalp üfürümleri genellikle kalbin içindeki anormal kan akışından kaynaklanır. Doğru çalışmayan bir kalp kapakçığı tipik olarak üfürüme neden olur.

Kalp üfürümleri “masum” veya “anormal” olarak sınıflandırılır.

Masum kalp üfürümleri tehlikeli değildir ve genellikle tıbbi müdahale gerektirmez. Diğer nedenlerin yanı sıra anemi, ateş veya hipertiroidizm üfürüme neden olabilir.

Kalbin çalışmasının hangi safhasında duyulduğuna göre üfürüm çeşitleri şunlardır:

Sistolik üfürümler: Kalbin kasılması sırasında duyulurlar.
Diyastolik üfürümler: Kalbin gevşemesi sırasında duyulurlar. Düşük frekanslıdırlar.
Sürekli üfürümler: Kalbin hem kasılması hem de gevşemesi esnasında duyulurlar.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kalp Hastalığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
"İnmenin meydana gelme yüzdesi önlemle azaltılabilir"
"İnmenin meydana gelme yüzdesi önlemle azaltılabilir"
Yaşınıza göre beslenin
Yaşınıza göre beslenin

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim