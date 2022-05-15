Künye
Kıbrıs 24
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Evinden 90 adet uyuşturucu hap...
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...
Flaş Haber
Gece yarısı feci kaza!
Kapat

Kalp krizi riskini önlemek için bol su tüketin

Sıvı kaybı ve kanın pıhtılaşma oranındaki artışa bağlı olarak yaz aylarında kalp krizi vakaları artıyor.

15 Mayıs 2022 Pazar 18:46
123 Okunma
Kalp krizi riskini önlemek için bol su tüketin

Sıvı kaybı ve kanın pıhtılaşma oranındaki artışa bağlı olarak yaz aylarında kalp krizi vakaları artıyor. Uzmanlar bu nedenle sağlıklı kişilerin dahi yaz aylarında sıvı alımına özen göstermesi gerektiğini hatırlattı. Artan hava sıcaklıkları neden oldukları değişimlerle insan sağlığını tehdit ediyor. Özellikle yüksek tansiyon, kalp yetersizliği ve kalp damarlarında tıkanıklık olan kişiler, yaz aylarında kalp sağlığı açısından risk grubunda yer alıyor.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hamza Duygu, bu nedenle sağlıklı kişilerin dahi yaz aylarında sıvı alımına özen göstermesi gerektiğini hatırlattı.

CNN-Türk'ün haberine göre: Vücudun sıcağa karşı aldığı en etkili yöntemin terleme olduğunu, terleme ile birlikte sıvı ve elektrolit denilen tuz ve minerallerin kaybedildiğini, damarlarda dolaşan kan hacmindeki azalmanın, böbreklere giden kan hacminde azalmaya, dolayısıyla da böbrek fonksiyonlarında bozulmaya yol açabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Hamza Duygu, “Terlemeyle birlikte vücuttan atılan potasyum, magnezyum gibi minerallerin vücutta azalması, özellikle kalp hastalarında, çarpıntı ve hayatı tehdit eden ritim bozukluklarının tetikleyicisi olabilmektedir. Hipertansiyonu veya kalp yetmezliği olan, bu nedenle idrar söktürücü ilaç kullanan hastaların yeterli miktarda sıvı tüketimine dikkat etmeleri gerekmektedir. Aksi halde halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler ve böbrek fonksiyonlarında bozulma meydana gelebilir. Bu gibi şikayetleri olan kişilerin doktorlarına danışarak ilaç dozlarının yeniden düzenlenmesi gerekebilir. Bunun yanında kalsiyum kanal blokeri grubu tansiyon ilacı kullanan hastalarda ilaç yan etkisi olarak ayak bileği ve bacak şişliği de yaz aylarında daha fazla olmaktadır” ifadesini kullandı.

Kalp sağlığını korumak için sağlıklı kişilerin dahi alması gereken önlemler olduğunu belirten Prof. Dr. Hamza Duygu, alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

Açık renk, terlemeyi artırmayan kumaştan giysiler tercih edilmeli.
Meyve ve sebze tüketiminin ön planda olduğu Akdeniz diyetine uygun beslenilmeli.
Günlük sıvı ihtiyacının arttığı göz önünde bulundurularak, günlük 2-2.5 lt civarında sıvı tüketilmeli.
Kontrolsüz soda ve maden suyu tüketiminin tansiyonu yükseltebileceği, kalp yetersizliği şikayetlerini artırabileceği göz önünde bulundurularak fazla tüketimden kaçınılmalı.
Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkılmamalı.
Denize sabah ve akşam saatlerinde aç karnına girilmelii.
Egzersizler sabah ve akşam saatlerinde yapılmalı.
Çok soğuk su damarlarda spazm yaparak kan akışını bozabildiğinden çok soğuk deniz, havuz ve duşlara girilmemeli.
Göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, baygınlık hissi gibi şikayetler olduğunda en yakın sağlık kurumuna başvurulmalı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla, kalp damar hastalığı öyküsü bulunan kişilere, kalp sağlığını korumaya yönelik tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Hamza Duygu, mümkün olduğu kadar serin yerlerde zaman geçirmelerini, yoğun alkol ve kafein tüketiminden kaçınmalarını, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı gibi şikayetlerin başlaması durumunda ise vakit kaybetmeden bir sağlık kurumuna başvurmalarını önerdi.Tansiyon hastalarının ise sıkı tansiyon takibi yaptırmalarının, tansiyon değerlerinde düzensizlik olması halinde doktorlarına başvurarak ilaç dozlarının yeniden düzenlenmesini sağlamalarının da önemine değinen Prof. Dr. Hamza Duygu, günlük sıvı tüketimine dikkat etmenin, gereği halinde idrar söktürücü ilaç dozlarının doktor tavsiyesiyle yeniden düzenlenmesinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini hatırlattı

Artan hava sıcaklıkları neden oldukları değişimlerle insan sağlığını tehdit ediyor. Bu dönemde riski artan hastalıkların arasında kalp hastalıkları da bulunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, özellikle yüksek tansiyon, kalp yetersizliği ve kalp damarlarında tıkanıklık olan kişilerin yaz aylarında kalp sağlığı açısından risk grubunu oluşturduklarını söyledi.

Prof. Dr. Duygu, daha önce kalp damarlarına stent uygulanan veya geçirilmiş by-pass öyküsü bulunan kişilerin aşırı sıcak ve nemden kaynaklanan terlemenin yaratacağı sıvı ve tuz kayıplarına bağlı olarak kalp hızında artış gelişebilmesi nedeniyle özellikle dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Sıcak havaların kalp hastaları üzerindeki etkilerine de değinen Prof. Dr. Hamza Duygu, aşırı sıcak ve nemli havanın, özellikle kalp damar hastaları, hipertansiyon ve kalp yetersizliği olan hastalar için risk artışı meydana getirdiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 15.05.2022 18:50
Anahtar Kelimeler:
Kalp KriziSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
45 Pozitif vakaya rastlanıldı
45 Pozitif vakaya rastlanıldı
Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor
Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor
Büyük çikolata araştırmasından inanılmaz sonuç: Ölüme meydan okuyor
Büyük çikolata araştırmasından inanılmaz sonuç: Ölüme meydan okuyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim