Kamburluk (Kifoz) önlenebilir mi?

Merhaba sevgili okurlar… Bu hafta ki yazımda, sırt ve boyun ağrılarının en başta gelen sebeplerinden biri olan Kamburluk(Kifoz)’tan bahsedeceğim…

Peki, hepimizin diline zaman zaman doladığı , ‘ dik duramıyorum, sanırım kambur oluyorum’ şeklinde yorumlarda bulunduğumuz kifoz nedir? Düzeltmek ya da kaçınmak için neler yapılmalıdır?

Kamburluk bir diğer adıyla kifoz, omurganızdaki eklemleri etkileyen iltihaplı bir hastalıktır. Spondiloartrit basitçe omurganın iltihaplanması anlamına gelir.

Hepimiz farketmeden gün içerisinde öne eğik olarak dururuz ve bunun sonucunda da kaburgada öne doğru meyil oluşur, halk arasındaki adına kamburluk denir.

Kamburluk, yalnızca küçük çocuklarda değil, yaşlılarda da tehlikeli bir hastalık, ilerlemesi durumunda hayati risk oluşturabiliyor.

Postürel(duruşa bağlı) veya yapısal kamburluk olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkar.

Kamburluk (Kifoz) Çeşitleri nelerdir?

Kifoz, göğüs sırt bölgesinin öne doğru eğilmesine neden olan, omurgaya destek ve hareket sağlayan omurga hastalığıdır. Bu durum öne doğru eğilen bir tümsek sonrasında fark edilir. Kifoz çoğu hastada benzer görünümler nedeniyle dışarıdan anlaşılsa da hastalığa neden olan birçok faktör nedeniyle türlere ayrılmaktadır.

Kifoz türleri aşağıdaki gibidir;

Postüral(Duruşa bağlı) Kifoz

Normal kifozun aksine postüral kifoz, kötü anatomik duruş nedeniyle torasik arka bölgenin aşırı eğriliğinden kaynaklanır. Bu en yaygın kifoz türüdür. Okul çağındaki çocuklarda yapılan taramalar sonucunda anlaşılabilir. Kızlarda daha sık görülür ve omurganın eğriliği 60 dereceden azdır. Omurga esnek bir yapıya sahiptir ve tanı amaçlı yapılan röntgenler sonucunda yapısal bir anormalliğe rastlanmaz.

Scheuermann Hastalığı (Yapısal Kifoz)

Scheuermann hastalığı ergenlik çağından önce başlar. Kifoza neyin sebep olduğu tam olarak bilinmemektedir. Ancak travmatik kemik durumları ve yumuşak doku patolojisi gibi durumlara bağlı olarak oluştuğu düşünülmektedir.

Scheuermann hastalığı kalıtsal bir hastalığın da olabileceği öne sürülmüştür. Ancak kanıt yeterli değil. Omurgada 10 ila 15 yaşları arasında önemli bir büyüme atağı görülür. Scheuermann hastalığının belirti ve bulguları da bu yaşlarda daha yaygındır.

Kamburluk Nasıl Düzeltilir?

Doğuştan olmayan bir nedenden ötürü ise tedavi mümkündür. Öncelikle uzman bir doktora danışmalısınız. Ardından size uygun olan tedavi yöntemleri belirlenecektir.

Düzenli olarak yapacağınız, size uygun olan spor ve egzersiz de büyük bir öneme sahiptir.

Duruş ve oturuş pozisyonlarınızda dik olmaya özen göstermeli ,özellikle otururken kaykılı ve öne doğru eğik olmamaya dikkat etmelisiniz.

Kitap okurken veya telefona bakarken boynunuzu bükmeyin ve öne doğru eğmeyin.

Uyku sırasında daha çok yan yatış ya da dizlerinizin altına küçük rulo yastık ekleyerek sırt üstü olacağınız yatışları tercih etmelisiniz.

Pilates ve yoga omurgaya en iyi gelen sporların başında gelmektedir.

Sizler için basit ve evde uygulanabilir bir kaç egzersiz önerisi;

Kedi-deve Egzersizi:

Genellikle skolyoz için önerilen bu egzersizi omurga hareketliliğini arttırmak için kullanabiliriz. Önce sırt kısmı 1. Numaradaki şekle getirilir. Bunu yaparken omurgada torakal ve lumbal bölgenin tek tek hareketliliği hissedilerek yapılması gerekir. Daha sonra 2. Numaradaki gibi sırt deve pozisyonuna getirilir ve buda yavaş yavaş hareketlilik her segmentte hissedilerek yapılır. 10-15 tekrar ve 2 set şeklinde önerilir.

Servikal bölge hareketliliği için aşağıdaki hareketlerin düzenli olarak yapılması gerekir. Tek tek hepsi için 10 tekrar yapılabilir.

** Hareketlerin yavaşça ve bekleyerek yapılması önemlidir…

Köprü kurma egzersizi;

Tüm vücudunuzu çalıştırıp, doğru duruş alışkanlığı kazanmanızı sağlar.

Mata sırt üstü uzanın. İki elinizi mat üzerine sabitleyin. Ayaklarınız sabit olacak şekilde dizlerinizi bükün ve yavaşça belinizi ve kalçalarınızı diz hizasına kadar kaldırıp 30 saniye esnetin. 30 saniye bekledikten sonra başlangıç pozisyonuna dönerek aynı hareketi bir kez daha tekrar edin.

Duvar Köşesi germe hareketi:

Omuz ve dirsek 90 derecede olacak şekilde duvar köşesinde kollarımızı pozisyonlandırarak, kollar ve bacaklar sabit kalacak şekilde göğsünüzü duvara iterek, 10saniye bekleyerek, tekrar geriye döneceksiniz. Hareketi 2set 10 tekrar yapmanız yeterli olacaktır.

5)Omuz kaslarını kuvvetlendirmek ve bu bölgedeki mobiliteyi arttırmak için thera bant yardımıyla aşağıdaki egzersiz yapılabilir. 10-15 tekrar ve 2 set önerilir. 2 ucu tutulur ve orta hattan yana doğru açılır. Tekrar ilk pozisyona getirildiğinde bu 1 tekrar sayılır.

Sağlıklı ve aktif kalacağınız haftalar dilerim

Uzm.Fzt.Gülay Akınsel