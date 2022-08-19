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Kan şekerini düşürür, bağırsak iltihabını kurutur!

Yeşil çay, gelişmiş beyin fonksiyonunu iyileştirdiği ve kansere karşı koruma sağladığı gibi potansiyel sağlık yararlarından oluşan uzun bir listeye sahipti. Geçtiğimiz aylarda yapılan araştırmalarda, yeşil çayın koronavirüse karşı etkili olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi ise kan şekerini düşürüp, bağırsak iltihabını kuruttuğu ileri sürüldü.

19 Ağustos 2022 Cuma 21:27
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Kan şekerini düşürür, bağırsak iltihabını kurutur!


Kalp hastalıkları ile ilgili yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları şaşırttı. Dört hafta boyunca yeşil çay özütü kullanan kişilerde ciddi oranda kan şekeri seviyelerinin düştüğü ve bağırsak iltihabını azaltabileceği ortaya çıktı.

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Araştırmacılar, bunun metabolik sendromla bağlantılı sağlık risklerinin yeşil çay ile azaltılıp azaltılamayacağını değerlendiren ilk çalışmalardan biri olduğunu söylüyor.

ANTİOKSİDAN ETKİSİ

Yeşil çay, vücuttaki iltihapla savaşmaya yardımcı olduğu bilinen antioksidan zengini bir çay. Gastroenterolog olan Dr. Anjali Mone , "Artık yeşil çayın bağırsak üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olabileceği hakkında daha fazla şey öğreniyoruz" dedi.

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Uzmanlar metabolik sendromu olan veya bunun için risk altında olan bireyler için yeşil çay özütü ile ilgili basit ama güçlü bir etken denildi.

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