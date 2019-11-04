Kandaki aşırı kolesterolü ortadan kaldırıyor!

Zeytinler kandaki aşırı kolesterolü ortadan kaldırır. Zeytinler kan basıncını kontrol eder. Zeytin, meyve ve sebzelere alternatif olarak bir diyet lifi kaynağıdır. Zeytinler antioksidan görevi görür, hücreleri korur. Zeytinler Alzheimer, iyi huylu ve habis tümörler gibi dejeneratif hastalıkların etkilerini azaltır. Zeytinin sağlık yararları bunlarla sınırlı değil elbette. Aşağıda zeytinin sağlık için faydalarından bazılarını daha kapsamlı olarak bulabilirsiniz… İşte zeytinin faydaları….

ZEYTİNİN FAYDALARI

Zeytinin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Beyin sağlığını iyileştirebilir

Zeytinler, iltihabın neden olduğu oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olduğu için, hayati organların (yani beyniniz!) dokularını zararlı ve geri dönüşü olmayan hasarlardan korurlar. Bir diğer fayda: Zeytinler, gelişmiş biliş ve bilişsel düşme riskinini azaltma ile bağlantılı bir antioksidan olan E vitamini içerir. Birincil yağ kaynağı olarak zeytinyağına dayanan diyetlerin, Alzheimer hastalığı riskini azaltmada etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Kardiyovasküler faydaları

Serbest radikaller kolesterolü okside ettiğinde kan damarları zarar görür ve atardamarlarda yağ birikir ve muhtemelen kalp krizine yol açar. Siyah zeytinlerdeki antioksidan besinler, kolesterolün bu oksidasyonunu engelleyerek kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Zeytinler yağ içerir, ancak bu ateroskleroz riskini azalttığı ve iyi kolesterolü artırdığı tespit edilen sağlıklı tekli doymamış yağlardır.

Kanserle mücadelede yardımcıdır

Zeytin, Akdeniz bölgesinde oldukça popülerdir ve burada neden kanser oranlarının düşük olduğunu açıklayabilir. Zeytindeki fenolik bileşikler, çeşitli kanser türlerinin tedavisinde ve önlenmesinde en iyi sonucu verir. Zeytin ayrıca skualen ve terpenoidleri, antikanser özelliklerine sahip diğer bileşikleri içerir.

Göz sağlığı

Bir bardak siyah zeytin, günlük önerilen A vitamini miktarının yüzde 10’unu içerir; bu, retinal forma dönüştürüldüğünde sağlıklı gözler için çok önemlidir. Gözün aydınlığı ve karanlığı daha iyi ayırt etmesini sağlayarak gece görüşünü iyileştirir. Ayrıca, A Vitamini, katarakt, maküler dejenerasyon, glokom ve diğer yaşa bağlı oküler hastalıklara karşı etkili olduğuna inanılmaktadır.

Enflamasyonla mücadele

Zeytinlerde bulunan tekli doymamış yağlar, E vitamini ve polifenoller ile birlikte, iltihaplanma ve buna bağlı rahatsızlıklar ile mücadeleye yardımcı olur.

Osteoporozu önleyin

Araştırmalar, zeytinlerin ve polifenollerinin yaşlılarda kemik kaybını önlemeye nasıl yardımcı olabileceğini göstermektedir. Polifenoller osteoblast sayısını (kemik oluşumu için matrisi salgılayan hücreler) artırarak çalışır ve bu kemik sağlığını iyileştirir. Zeytinlerde bulunan antioksidan olan hidroksi tiroz, kemik kaybını önlemeye de yardımcı olur. Kemiklerin oluşumunda ve korunmasında da rol oynar ve osteoporoz semptomları için etkili bir çözüm sunar.

Sindirim sağlığını geliştirin

Zeytinler, onları sindirim sağlığını korumak için daha önemli kılan probiyotik potansiyele sahiptir. Zeytinler fermente bir besindir, bu da bağırsak dostu bakteriler Lactobacillus bakımından zengin oldukları anlamına gelir. Zeytinlerdeki fenolik bileşikler, mide iltihabına neden olduğu bilinen bir bakteri olan H. pylori’nin büyümesini de durdurabilir.