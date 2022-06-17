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Kanser hücrelerini yok ediyor, toksinleri vücuttan atıyor!

Bitkisel ürünler hastalıkları önleme konusunda oldukça güçlüdür. İnsan vücuduna onlarca faydası bulunan hibiskus çayı birçok hastalığa karşı etkilidir. Vücuttaki tüm toksinlerden arınmanıza yardımcı olur. İşte tarifi...

17 Haziran 2022 Cuma 23:08
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Kanser hücrelerini yok ediyor, toksinleri vücuttan atıyor!
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Hibiskus çayının faydaları saymakla bitmiyor. Üstelik birçok hastalığa doğal çözüm sunan hibiskus çayı, düzenli olarak tüketildiği takdirde genç kalmanıza yardımcı olur. İşte tarifi ve malzemeleri...

HİBİSKUS ÇAYININ FAYDALARI

Hibiskus çayının içerisinde C vitamini bulunur ve bu sayede bu çay bağışıklık sistemini güçlendirir. Kafeinsiz olduğu için kalp rahatsızlığı olanlar rahatlıkla tercih edebilir.

Kanser hücrelerinin gelişimini önleyen bu çay ayrıca regl dönemindeki ağrıların da önüne geçiyor. Etkili bir ödem sökücü olan hibiskus çayı, kalp ve karaciğer hastalarına öneriliyor. İşte hibiskus çayının saymakla bitmeyen faydaları...

  • Tansiyonu dengeler, yüksek kan basıncını düşürür.
  • Ateş, öksürük, soğuk algınlığına iyi gelir.
  • Kirenlenmenin önüne geçer, akciğeri temizler, böbrek iltihabına iyi gelir.
  • Antioksidan özelliği sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur.
  • Kabızlığa karşı etkilidir, idrar sökücüdür.
  • İştahı keser.
  • Vücudun temizlenmesine yardımcı olur.
  • Kötü kolesterol seviyesini azaltır ve iyi kolesterolü dengede tutar. Bu sayede kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır.
  • Tatlı isteğini azaltır, yağ yakımını hızlandırır.
  • Antioksidan ve anti-tümör özellikler gösterir.
  • Yüksek kan basıncını dengeler.
  • Antidepresan özelliği bulur. Uykusuzluğa ve strese karşı etkilidir.

HİBİSKUS ÇAYI MALZEMELERİ

1 tutam kurutulmuş hibiskus çiçeği
1 su bardağı su

HİBİSKUS ÇAYI TARİFİ

Suyu kaynatın ve içine kurutulmuş hibiskusları atıp 10 dakika kadar demleyin. Süzdükten sonra afiyetle içebilirsiniz. İsterseniz içerisine limon, bal ya da çubuk tarçın ekleyebilirsiniz.

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