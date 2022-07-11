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Kanser riskini azaltıyor... Faydaları saymakla bitmiyor!

İçeriğinde flavonoid, karotenoid, ve C vitamini barındıran maydanozun faydaları saymakla bitmiyor. Zengin bileşenlere sahip olan bu bitki aynı zamanda iki ana flavonoid olan mirisetin ve apigenin içerir. Maydanoz, son zamanlarda ölümün en yaygın sebeplerinden biri olan kanserle de savaşıyor.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:27
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Kanser riskini azaltıyor... Faydaları saymakla bitmiyor!
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11 kalori barındıran maydanozda 2 gram karbonhidrat, 1 gram protein, 1 gram lif, 1 gramdan az yağ yer alıyor. Ayrıca günlük ihtiyacınız olan A vitaminin %108'i, C vitaminin %53'ü, K vitaminin %547'si, folatın %11'i ve potasyum miktarının %4'ü bulunur. İçeriğinde bulunan K vitamini ile kemik sağlığına ve kan pıhtılaşmasına iyi gelir. A ve C vitamini deposudur.7

Araştırmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre, maydanozun da içeriğinde bulunan flavonoidlerin yüksek oranda tüketilmesinin kolon kanseri, Tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları da dahil olmak üzere birçok sağlık sorununu önlemede etkili olacağı saptandı.

Beta karoten ve lutein bakımından zengin olan maydanoz ayrıca akciğer kanseri olmak üzere pek çok hastalığın riskini düşürür.

Kurutulmuş maydanozda daha yüksek antioksidan bulunur. Bir araştırmada sonucunda kuru maydanozun, tazesinden 17 kat daha fazla antioksidan barındırdığı sonucuna varıldı.

Oksidatif stresi azaltıp kanser riskini minimuma indiren maydanoz kanseri önleyicidir. İçeriğinde bulunan flavonoidin, kolon kanseri riskini %30'a kadar azalttığı biliniyor.

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