Kanser tedavisi görenlerde Covid-19 en az 2 ay kalıyor

ABD’de, New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir makalede, kanser hastalarından alınan tükürük ve sürüntü örnekler incelendiği ve corona virüsün bu hastalarda en az 61 gün kaldığı açıklandı.



Bağışıklık sistemlerinde sorun olan ve kanser tedavisi gören 20 hasta üzerinden yapılan araştırmaya göre, hastaların 20 güne kadar virüsü bulaştırabildiği ortaya konurken kanser hastalarında antikor tespit edilmediği belirtildi.

“KANSER HASTALARI HAKKINDA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUZ”

Reuters’ın haberine göre çalışmanın yazarlarından Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden Mini Kamboj, “Yapılan birkaç araştırmadan da biliyoruz ki sağlıkbir birey corona virüs kaparsa ilk haftadan sonra bulaştırıcı durumda olmaz. Fakat bağışıklığı baskılanmış kanser hastaları hakkında hiçbir şey bilmiyoruz” ifadelerini kullanırken bağışıklığı zayıf kişiler için “ Onların izolasyonu için 20 gün yeterli mi yoksa daha uzun süre önlem almamız mı gerekiyor?" şeklinde konuştu.



“BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜK HASTALAR İÇİN ÖNLEM ALMALIYIZ”



Kamboj, corona virüsle savaşan kanser hastalarının uzun süre bulaştırıcı olarak kalması üzerine, “Bu düşünmemiz gereken bir risk” ifadesini kullanırken “Bağışıklığı düşük hastalarla ilgili uzun süre enfeksiyon riski oluşturabilecekleri konusunda önlemler almalıyız ve açık fikirli olmalıyız” dedi.

Çalışmayı yapan araştırmacılar, bağışıklığı zayıf corona virüs hastaları için mevcut halk sağlığı önerilerinin revize edilmesi gerektiğini belirttiler.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), halihazırda hastaların bağışıklık sistemlerinde tehlike görülmesi halinde onları solunum cihazına bağlamayı uygun görürken, 20 gün toplumdan izole olmalarını öneriyor.