Kanser tedavisi için devrim yaratan gelişme!

ABD'de 4. evrede pankreas kanseri olan bir kadın, T-hücresi reseptör gen tedavisi ile yüzde 72 kısmi yanıt elde etti.

Providence Kanser Enstitüsü'nden Rom Leidner ve meslektaşları tarafından yapılan çalışmanın bulguları The New England Journal of Medicine adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Kanser hastaları için yeni umut

Derginin baş editörü Eric J. Rubin, “Bu tedavi tamamen tümöre özgü mutasyonun tanımlanmasına bağlı. Ancak bu tümöre neden olan mutasyon çok yaygındır, bu yüzden bunu diğer çoğu pankreatik kanserli hastalar için genişletmek mümkün olabilir” dedi.

Hastada birçok tedavi denendi

Tedavinin uygulandığı kadına 2018 yılında 67 yaşındayken pankreas adenokarsinomu teşhisi konuldu belirtildi. Şu anda 71 yaşında olan hastaya süreç boyunca FOLFIRINOX kemoterapisi, tümör rezeksiyonu ve adjuvan kemoterapisi uygulandı ve ince iğne biyopsisinin akciğer metastazlarını ortaya çıkardığı 2019 yılına kadar hastalığı ilerlemedi.

Metastaz, kanserin kaynağını aldığı organdan daha uzak bir bölgeye yayılmış olmasını ifade edİyor. Metastaz, kanser hücrelerinin orjininden, kan dolaşımı veya lenf damarları yoluyla vücudun başka bir bölümüne yayıldığında ve yeni tümör odakları oluşturduğunda saptanabilir hale geliyor.

Kadın daha sonra otolog tümör infiltre edici lenfosit tedavisi ve yüksek doz interlökin-2 tedavisi aldı. Bu tedaviler akciğer metastazlarının ilerlemesini durdurmadı.

Yeni tedavi nasıl uygulandı?

Haziran 2021'de kadın, kanser hücreleri tarafından eksprese edilen mutant KRAS G12D'yi hedefleyen tek bir T hücresi reseptörü transdüksiyonlu T hücresi infüzyonu aldı. Bu infüzyondan bir ay sonra metastatik lezyonlar, RECIST sürüm 1.1'e göre kısmi gerileme gösterdi. 6 ayda tedaviye yüzde 72'lik bir kısmi yanıtı sürdürdü.

Rubin, "Yanıt veren hasta, kapsamlı immünoterapi türleriyle alışılmadık bir tedavi geçmişine sahipti" dedi.

Aynı KRAS mutasyonuna ve aynı insan lökosit antijen aleline sahip ikinci bir hasta, benzer bir tedaviden fayda görmedi. Çalışmanın yazarları bu durumun immünoterapiye karşı yaygın direnç mekanizmalarıyla açıklanamayacağını aktardı.

Diğer taraftan Rubin, bu bulgular ilgi çekici olsa da, bu tür bir tedavinin potansiyelini tam olarak anlamak için çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Konuya ilişkin yorum yapan Hollanda'da bulunan Leiden Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Cornelis J.M. Melief, sonuçların pankreas kanserli sınırlı sayıda hasta için umut sunduğunu söyledi.

Melief, "İyi haber şu ki, bu belirli HLA aleline sahip olan ve KRAS G12D mutasyonunu eksprese eden tümörleri olan tüm hastalar, özellikle bazı immünoterapi direnç mekanizmaları uygun kombinasyon tedavisi ile ele alındığında, bu TCR transdüksiyon tedavisinden potansiyel olarak yararlanabilir. Kötü haber şu ki, aynı mutasyona sahip ancak bu HLA-C aleli olmayan hastalar fayda sağlayamaz” dedi.