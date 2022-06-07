Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sigortadan para almak için kundakladı!
Sigortadan para almak için kundakladı!
169 adet eski eserle yakalandı
169 adet eski eserle yakalandı
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!

Kanser tedavisinde ilk: Bütün hastalar iyileşti

ABD’de kanser tedavisi üzerine yeni çalışma yayımlandı. 18 rektum (kalın bağırsak) kanseri üzerine yapılan araştırmada, altı ay boyunca üç haftada bir doz ilaç verilen katılımcıların tamamının hastalığının iyileştiği belirtildi.

07 Haziran 2022 Salı 13:36
493 Okunma
Kanser tedavisinde ilk: Bütün hastalar iyileşti
banner48

ABD’de yapılan yeni bir çalışmada, 18 rektum kanseri hastasının ilaç denemeleriyle tamamen iyileştiği açıklandı.

New England Journal of Medicine'de yayınlanan ve ilaç şirketi GlaxoSmithKline tarafından desteklenen araştırmada, kanser hastalarının fizik muayene, endoskopi, PET veya MRI taramalarında hastalığa dair hiçbir belirtiye rastlanmadığı ve tamamen iyileştikleri belirtildi.

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin yıllık toplantısında sunulan makalenin ortak yazarı ve Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nde onkolog olan Dr. Andrea Cercek, çalışma ile ilgili “Çok fazla mutluluk gözyaşları vardı” dedi.

HER DOZ İLAÇ 184 BİN TL

Çalışmada 18 rektum kanseri hastasına üç haftada bir doz ilaç verilirken, altı ay boyunca tedavinin sürdüğü ve her doz ilacın 11 bin dolar (yaklaşık 184 bin TL) olduğunun altı çizildi.

Altı aylık ilaç tedavisinin ardından hastalar 12 boyunca takip edilirken, sürecin sonunda herhangi bir kanser hücresi ve belirtisi tespit edilmediği aktarıldı.

Araştırmanın halihazırda küçük bir grup üzerinde denendiği ve ilerleyen zamanlarda daha büyük gruplarla gerçekleştirileceği vurgulandı.

“KANSER TARİHİNDE İLK KEZ OLUYOR”

Makalenin yazarı Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden Dr. Luis A. Diaz Jr. ise, bir tedavinin bütün hastalarda kanseri tamamen yok ettiği başka bir çalışma bilmediğini söylerken, “Bunun kanser tarihinde ilk kez olduğuna inanıyorum” dedi.

Çalışmada Dostarlimab adı verilen ilacın kullanıldığı belirtilirken, üzerine çalışılan ilacın kanser hücrelerinin maskesini kaldırarak bağışıklık sisteminin onları tanımasını ve yok etmesini sağladığı bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte poşet çayın etkileri
İşte poşet çayın etkileri
Sık yemek yeme isteğinin 7 nedeni
Sık yemek yeme isteğinin 7 nedeni
Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşam için gıda güvenliğinin önemine dikkat çekti
Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşam için gıda güvenliğinin önemine dikkat çekti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim