Kanser tedavisinde yeni umut

Kanser tedavisinde umut vaadeden bir gelişme yaşandı.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, immünoterapi ilaçlarının karışımıyla kanserli hücrelerin yok edilebildiğini ortaya koydu.



Araştırma Royal Marsden NHS vakfı ve Kanser Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapıldı.



Bilim insanları iki immünoterapi ilacının karışımıyla bir kokteyl elde etti. Kokteyl denemelere katılan yaklaşık bin hastaya verildi.

Karışım son safhada baş ve boyun kanseri olan hastalarda başarılı oldu. Söz konusu hastaların tümörleri ciddi bir şekilde küçüldü. Bazı hastalarda ise tümör tamamen ortadan kalktı.



Deneye katılan hastaların kemoterapi gören hastalara oranla ortalama 3 ay daha uzun yaşadığı görüldü.



Son evre hastaların ortalama yaşam süresi de 17,6 ay olarak tespit edildi. Bunun benzer durumdaki hastalarda görülen en uzun süre olduğu belirtildi.



İngiliz The Guardian gazetesine konuşan ve dört yıl önce öleceği öngörülen bir hasta da, deneysel tedaviye katıldıktan sonra tümörünün tamamen temizlendiğini söyledi.



Uzmanlar karışımla birçok farklı kanser türüne karşı etkili bir tedavi uygulanabileceğine inanıyor.



Daha önce bu tarz kokteyllerin kullanıldığı başka denemelerde de böbrek, deri ve bağırsak kanserlerinde benzer sonuçlar elde edilmişti.



Araştırmacılar henüz çok erken olmasına rağmen sonuçların umut vaadedici olduğunu belirtiyor.