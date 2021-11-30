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Kanser ve yaşlanmaya karşı büyük gelişme!

ABD’li bilim insanları, kendi kendini kopyalayarak üreyebilen ilk canlı robotları üretti. Kurbağa hücrelerinden yapılan ve Xenobots 3.0 adı verilen milimetrelik organizmaların, insan hücrelerinin faaliyetlerini kontrol edebildiği belirtildi. Bu sayede, kanser, yaşlanma, doğum kusurları ile daha birçok sağlık sorunu doğrudan çözülebilecek.

30 Kasım 2021 Salı 16:32
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Kanser ve yaşlanmaya karşı büyük gelişme!
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Bilim insanları rejeneratif tıp* için atılan önemli bir adımda çoğalabilen ilk canlı robotları üretti. Xenobots 3.0 adı verilen ve bir  milimetre büyüklüğündeki canlı makinelerin canlı ve  programlanabilir organizmalar olduğu belirtildi.

Rejeneratif tıp, "normal işlevi eski haline getirmek  için insan veya hayvan hücrelerini, dokularını veya organlarını  yenileme süreciyle ilgilinen tıp dalı anlamına geliyor. 

KENDİ KENDİNE ÇOĞALIYOR

Kurbağa hücrelerinden üretilen bilgisayar tasarımlı organizmalar, tek hücreleri bir "ağız" içinde topluyor. Ardından, kendileri gibi görünen yavrularını serbest bırakıyor.

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları,  kendi kendini kopyalayan canlı biyo-robotların, travmatik yaralanmalar, doğum kusurları, kanser, yaşlanma ve daha fazlası için daha doğrudan, kişiselleştirilmiş ilaç tedavisine olanak sağlacağını duyurdu.

BİYOLOGLAR VE MÜHENDİSLER İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Bununla birlikte, Xenobot'lar ABD’de yer alan Tufts Üniversitesi ve Vermont Üniversitesi'ndeki (UVM) biyologlar ve bilgisayar bilimcileri tarafından ortaklaşa geliştirdi.

Xenobots 3.0, 2020'de ilk yaşayan robotlar olarak bildirilen  Xenobot'ları ve silia adı verilen saç benzeri 'bacaklar'ı kullanarak kendi kendine hareket edebilen ve anıları tutma yeteneğine sahip Xenobots 2.0'ı takip ediyor.

Vermont Üniversitesi'nde bilgisayar bilimcisi ve robotik uzmanı olan çalışma yazarı Joshua Bongard, “ Yürüyen Xenobot'ları ve ardından yüzen Xenobotlar’ geliştirdik. Şimdi, bu çalışmada, kendini kopyalayabilen Xenobot'ları ürettik. Organizmaların veya canlı sistemlerin içinde daha önce bilinmeyen bir alan olduğunu keşfettik ” dedi.

Araştırmacılara göre Xenobots, akıllı ilaç dağıtımı için bilgisayar tasarımlı organizmaların geliştirilmesine yardımcı olacak.

KANSER VE YAŞLANMAYA KARŞI NİHAİ ÇÖZÜM

Tufts Üniversitesi'nden Michael Levin, "Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde, insan hücrelerine ne yapmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Travmatik yaralanma, doğum kusurları, kanser ve yaşlanmanın çözümü budur. Bütün bu farklı problemler burada ortaya çıkıyor. Çünkü hangi hücre gruplarının inşa edileceğini nasıl tahmin edip kontrol edeceğimizi bilmiyoruz. Xenobot'lar bize bunu öğretecek” diye konuştu.

XENOBOT'LAR HAKKINDA

Diğer taraftan, 2020'de bilim insanları, Afrika'nın bazı bölgelerinde bulunan bir kurbağa türü olan Xenopus laevis'in kök hücrelerinden uyarlanan orjinal bilgisayar tasarımlı Xenobot'ları elle yaptıklarını açıklamışlardı.

Bu kapsamda, kurbağaların embriyolarından, herhangi bir doku veya organa dönüşebilen kök hücreler toplandı ve kuluçkaya bırakıldı. Daha sonra, küçük bir pens ve daha da küçük bir elektrot ile bir mikrocerrah, mikroskop altında tek hücreleri kesip bir bilgisayar tarafından belirlenen şekillerde birleştirdi.
Doğada hiç görülmemiş vücut formlarında bir araya getirilen hücreler, embriyonik enerji depolarından güç alarak birlikte çalışmaya başladı.

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